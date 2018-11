Neuhauser Grundschule jetzt "Umweltschule in Europa"

Landesbund für Vogelschutz verlieh Preis für nachhaltiges Engagement - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Der Grundschule Neuhaus liegt die Umwelterziehung schon immer besonders am Herzen, daher wurde gemeinsam beschlossen, sich in diesem Schuljahr für die "Umweltschule in Europa" zu bewerben – damit hatte man Erfolg. Um die Auszeichnung vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) können sich Schulen bewerben, die zwei Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit bearbeiten.

Auf dem Foto zu sehen ist LBV-Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer (links). Die Vertreter der Grundschule Neuhaus sind ganz rechts auf dem Bild. © Foto: Schule



Im März und April beschäftigten sich alle Schüler zwei Wochen lang auf vielfältige Weise mit dem Thema "Alles Müll, oder was?!" In der Schulversammlung wurde das Thema Müll der Schulgemeinschaft näher gebracht und ein neues Monatsziel festgelegt. Die Klasse 4a informierte dazu alle Schüler über das Mülltrennen im Klassenzimmer mit den neu angeschafften drei Mülleimern, dem kleinen Eimer für Kompost, in der Aula und im Pausenhof mit den neuen Sammelstationen sowie den neuen Thermo-Komposter.

Außerdem klärten die Viertklässler alle Mitschüler über die zwei Sammelaktionen "500 Deckel für 1 Leben ohne Kinderlähmung" sowie "Stifte machen Mädchen stark" auf. Die Schüler erfuhren so, dass man aus Altem etwas Neues machen und dabei gleich helfen kann. Täglich füllen sich seitdem die Sammelbehälter mehr und mehr.

Kunst aus Abfall

Die jahrgangsgemischten Klassen 1/2 a,b lernten im Unterricht den nachhaltigen Umgang mit dem Müll, der jeden Tag anfällt. Es ging dabei um die Mülltrennung und dessen Entsorgung, um das Recycling und die Vermeidung von Abfällen. Die 3. und 4. Klassen schöpften aus alten Zeitungen neues Papier und schufen mit Serviettentechniken einzigartige Geschenkkarten.

Auch im Religionsunterricht wurde das Thema Müll bearbeitet. Aus mitgebrachtem Abfall gestaltete jeder sein individuelles Müllbild und klebte abschließend eine Spiegelscherbe in sein Bild, um zu versinnbildlichen: "Ich produziere auch so viel Müll!?" Außerdem wurde das Thema im Kunstunterricht besprochen. Die Schüler fertigten Roboter aus Abfall. Auch im Musikunterricht wollte die Grundschule das Thema aufgreifen, indem die Schüler Instrumente aus alten Joghurtbechern bastelten.

Im April dann machte sich die Schule, unterstützt von den Gemeindearbeitern, auf, um im Gemeindegebiet Müll zu sammeln. Eine nachhaltige und unvergessliche Aktion für alle Beteiligten.

Bäume gepflanzt

Doch damit nicht genug. Angrenzend an den Neuhauser Sportplatz gibt es ein besonderes Waldstück, den Neuhauser Schulwald. Seit über 20 Jahren bepflanzen hier die Drittklässler der nahen Grundschule unter Anleitung des zuständigen Revierförsters regelmäßig ein lichtes Hangstück mit jungen Laub- und Nadelbäu-

Auch in diesem Schuljahr wanderten 28 Kinder der 3. Klasse in den Wald bei Rothenbruck, um auf einer noch freien Fläche rund 100 Eichen-Setzlinge einzusetzen.

Helmut Lay vom Forstrevier Neuhaus und Anja Körner vom Forstamt Hersbruck leiteten die Aktion an und unterstützten die Kinder dabei. Nach einer kurzen Hinführung hinsichtlich der notwendigen Aufforstung des Waldes ging es auch schon los. Die Schüler bildeten zwei Gruppen.

Gemeinde fördert Aktion

Für die eine Gruppe galt es, die Löcher für die Setzlinge im verwurzelten Waldboden zu graben. Die anderen Schüler beschäftigten sich währenddessen mit dem Bau von Nistkästen für die Vögel des Waldes. Die fertigen Kästen wurden schließlich direkt auf die umstehenden Bäume verteilt. Auch hier durften die Kinder selbst Hand anlegen. Stück für Stück wurden die Nägel gemeinsam in den Baum gehämmert. Die Gemeinde Neuhaus fördert diese Aktion. Bürgermeister Josef Springer kam extra in den Wald, um den Kindern als Stärkung eine Brotzeit zu überreichen.

