Neuhauser Judoka müssen knappe Niederlagen hinnehmen

Zweite Bundesliga: Mädels lieferten in Auerbach gegen Chemnitz und Gröbenzell starke Kämpfe ab - vor 1 Stunde

AUERBACH - Schon seit einigen Wochen organisierten fleißige Helfer den heiß ersehnten Heimkampftag in der Auerbacher Helmut-Ott-Halle: die Matten mussten transportiert und aufgelegt, das Catering organisiert und vorbereitet, die Fans mobilisiert und die Halle für den Wettkampftag präpariert werden.

Neuhaus gegen Chemnitz: Stefanie Pfeffer vom SV Neuhaus (unten, in blau) hatte ihren ersten Einsatz in der zweiten Bundesliga und kämpft hier gegen Linda Zeipert. Foto: Klaus Trenz



Am Samstag war es so weit. Im Bewusstsein, zwei starke Mannschaften begrüßen zu dürfen, starteten die Frauen und ihr Trainer Achim Schauer motiviert in den Nachmittag. Allen war klar, dass es spannende und enge Kämpfe werden würden. Denn obwohl sowohl die Gröbenzellerinnen als auch die Chemnitzerinnen bis dahin die Schlusslichter in der Liga-Tabelle waren, wussten die Gastgeber, dass man beide nicht unterschätzen durfte. Zunächst kämpfte der SC Gröbenzell gegen den PSV Chemnitz. So hatte der Neuhauser Trainer die Möglichkeit, die gegnerischen Kämpferinnen zu beobachten und seine Taktik zu durchdenken. Die Begegnung entschieden die Gröbenzellerinnen mit 5:2 für sich.

Als sich die Mannschaften des SV Neuhaus und des PSV Chemnitz gegenüberstanden, stieg die Spannung in der Halle. Die Begegnung eröffnete Tatjana Schauer, die ihre Gegnerin recht schnell werfen und anschließend sicher festhalten konnte. Im Leichtgewicht stand die erst 16-jährige Nicola Deyerling einer sehr erfahrenen Kämpferin gegenüber. Deyerling gab alles, schaffte es sogar, eine sehenswerte Wertung zu erzielen. Aber es reichte nicht aus, um den Kampf zu gewinnen.

In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm fieberte Stefanie Pfeffer ihrem ersten Einsatz in der Bundesliga entgegen. Die junge Frau hatte den Wettkampfsport eigentlich schon an den Nagel gehängt. Ihre Schwester Verena überzeugte sie aber, das Training wieder aufzunehmen. Seit über einem Jahr trainierte sie engagiert, was mit einem Startplatz in der Bundesligamannschaft belohnt wurde. Die Aufregung war ihr anzumerken. Sie kämpfte motiviert, musste sich am Ende aber geschlagen geben.

Es folgte Leocardia Zheng, die wie immer sehr souverän auftrat, ihre Gegnerin von Anfang an beherrschte und den Punkt für die Neuhauserinnen sicherte. Somit war der Ausgleich wiederhergestellt: 2:2. Im Schwergewicht bewies Ina Bauernfeind gewohnt sicher ihr Können. Sie benötigte nicht einmal die Hälfte der Kampfzeit, um ihre Kontrahentin festzuhalten und den wichtigen dritten Punkt für ihre Mannschaft beizusteuern.

Manuela Schmidt, die eigentlich bis 57 Kilo eingewogen war, übernahm den Kampf in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo. Trainer Schauer traute ihr diesen Start aufgrund der sehr guten Leistungen in den vorangegangenen Bundesliga-Einsätzen zu. Doch sie fand kein Mittel, ihre wesentlich ältere und wettkampferfahrenere Gegnerin zu bezwingen. Somit stand es vor der letzten Begegnung 3:3. Mehr Spannung konnte man dem Publikum nicht bieten. Den letzten Kampf gegen die Chemnitzerinnen musste Carina Bojer bestreiten. Relativ schnell lag sie mit zwei Wertungen zurück. Ihrem Kämpferherz war es zu verdanken, dass sie diesen Rückstand bis zum Ablauf der regulären Kampfzeit von vier Minuten aufholte. So ging es in die Verlängerung. Eine Unachtsamkeit von Bojer sorgte für die entscheidende Wertung für die Gäste.

Vorzeitig gewonnen

Den Eröffnungskampf gegen den SC Gröbenzell bestritt wieder Tatjana Schauer. Sie gewann die Begegnung vorzeitig. Nicola Deyerling stand anschließend einer sehr starken Gegnerin gegenüber. Diesen Punkt mussten die Neuhauserinnen abgeben. Anschließen durfte Stefanie Pfeffer noch einmal auf die Matte. Auch sie holte keinen Punkt für die Mannschaft. Nun lagen die Hoffnungen auf Manuela Schmidt, die engagiert versuchte, eine Wertung zu erzielen. Die Anfeuerungsrufe in der Halle wurden immer lauter. Doch sie halfen nichts: Bei einem Zwischenstand von 1:3 war Ina Bauernfeind an der Reihe. Routiniert schickte sie ihre Gegnerin auf die Matte und sicherte damit den wichtigen Anschlusspunkt.

Jetzt lag es an Samara Haselberger, den Ausgleich herzustellen. Obwohl sie gute Chancen hatte und viel probierte, verlor sie. So stand vor der letzten Begegnung schon fest, dass die Neuhauserinnen auch diesen Mannschaftsentscheid nicht mehr gewinnen können. Für den Endstand von 3:4 sorgte abschließend Claudia Fink, die erneut bewies, dass sie ein wertvolles Mitglied der sehr jungen Neuhauser Mannschaft ist. "Ihr habt alles gegeben und tolle Kämpfe gezeigt. Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid. Ich bin es auch. Aber beim nächsten Kampftag greifen wir wieder voll an", sagte Schauer am Ende des Wettkampftages.

