Neuhauser Judomannschaft rockt die Matte

Beim Frankenderby in Altenfurt zwei Siege geholt — Damit auf Platz vier in der 2. Bundesliga geklettert - vor 56 Minuten

ALTENFURT/NEUHAUS - Die Neuhauser Judomannschaft zeigte beim zweiten Wettkampftag in Altenfurt eine klasse Leistung. Mit zwei Siegen klettern die Neuhauser auf Platz vier in der 2. Bundesliga.

Samara Haselberger fand im Team der Neuhauser Judoka keine Möglichkeit, die Begegnung mit einer Wettkämpferin aus Altenburg für sich zu entscheiden. Dennoch reichte es am Ende zum Sieg. © Foto: privat



Mit einem Sieg und einer Niederlage im Gepäck reisten die Neuhauser Judoka am Samstag zum zweiten Wettkampftag in der Frauen-Bundesliga nach Altenfurt. Zuerst wartete die Mannschaft aus Bad Homburg auf die Neuhauserinnen. Top motiviert nahmen die jungen Frauen ihre Herausforderung an. Maren Heimstaedt bestritt in der Gewichtsklasse bis 52 kg den Auftaktkampf, in dem sie sich schließlich durch einen O-Uchi-Gari (große Innensichel) durchsetzen konnte. Leider verlor Janina Böhmer den Kampf in der Gewichtsklasse bis 63 kg, aber die routinierte Ina Bauernfeind trumpfte im Schwergewicht auf und beendete ihre Begegnung vorzeitig durch Haltegriff. Anschließend hatte Manuela Schmidt ihren ersten Einsatz für die Neuhauserinnen. Die junge Kämpferin behielt die gesamte Kampfzeit über stets die Oberhand und zwang ihre Gegnerin durch einen Armhebel zur Aufgabe. Damit stand es 3:1.

Im Kampf in der Gewichtsklasse bis 78 kg gelang den Bad Homburgerinnen der Anschluss, da Alexandra Brand vorzeitig ihren Punkt abgeben musste. Nun lag es in der Hand

von Tatjana Schauer (bis 70 kg), die ihre Gegnerin von Beginn an beherrschte. Trotzdem gelang die entscheidende Wertung erst in der Verlängerung.

Umso größer war die Freude über den vierten Punkt, sodass die jüngste Neuhauserin, Nicola Deyerling (bis 48 kg), ihre Herausforderung ganz

entspannt annehmen konnte. Nicola kämpfte beherzt und auch wenn

sie die Begegnung abgeben musste, zeigte sie erneut, dass großes Potential in ihr steckt.

Nach diesem 4:3-Sieg löste sich auch so langsam die Anspannung von Trainer Achim Schauer. Erleichtert, wieder ein Etappenziel erreicht zu haben, beobachtete er aufmerksam die Begegnung Bad Homburg gegen den Gastgeber TSV Altenfurt, um im anschließenden Frankenderby seine Mannschaft taktisch geschickt aufstellen zu können.

Teams kennen sich gut

Wenige Minuten nach 17 Uhr war es dann so weit. Der TSV Altenfurt und der SV Neuhaus standen sich gegenüber. Beide Teams kennen sich sehr gut – einige Altenfurterinnen kämpften bis zum vergangenen Jahr für die Neuhauser in der Bayernliga und einige Neuhauserinnen verstärkten bis 2016 auch die Altenfurter Bundesligamannschaft. Jetzt standen sich beide erstmals als Konkurrenten gegenüber. Den Auftaktkampf bestritt erneut Maren Heimstaedt, die sich ihrer erfahrenen und ausgefuchsten Gegnerin aber geschlagen geben musste. Ihr folgte Samara Haselberger, die aber keine Möglichkeit fand, die Begegnung für sich zu entscheiden. Damit stand es schon 2:0 für die Gastgeberinnen. Aber die Neuhauserinnen zogen nach. Den Anschlusspunkt sicherte Manuela Schmidt (bis 57 kg) durch eine schnelle Bodenaktion. Für den Ausgleich sorgte Tatjana Schauer (bis 78 kg), die wieder in die Verlängerung gehen musste, aber die entscheidende Wertung auf ihrem Konto verbuchte. In der Gewichtsklasse bis 70 kg hatte es Claudia Fink mit einer sehr starken Kämpferin zu tun. Aber sie nutzte ihre Chancen, konnte ihre Kontrahentin in einen Haltegriff drehen und die Begegnung vorzeitig für Neuhaus sichern. Damit war das Derby entschieden. Den letzten Kampf des Tages bestritt Nicola Deyerling, die allerdings noch einmal unterlag.

Durch die beiden Siege kletterten die Neuhauserinnen auf Platz vier der Tabelle. Am 24. Juni sind dann sie die Gastgerberinnen. In Auerbach erwarten sie die Mannschaften aus Gröbenzell und Chemnitz.

BABETT SCHAUER