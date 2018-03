Neun neue Schiedsrichter im Pegnitzgrund

HEDERSDORF/PEGNITZ - Die benachbarten Fußball-Schiedsrichter-Gruppen Pegnitzgrund und Fränkische Schweiz führten wieder gemeinsam einen Neulingslehrgang durch, diesmal beim FC Hedersdorf. Alle neun Teilnehmer haben bestanden.

Die Schiedsrichter-Gruppen Pegnitzgrund und Fränkische Schweiz freuen sich über immerhin neun neue Referees , die den Neulingslehrgang in Hedersdorf absolviert haben. Die beiden Lehrwarte Thomas Schnaubelt (hintere Reihe, 1. v.links) und Matthias Dresel (vordere Reihe, 3. von rechts) erhielten auch Unterstützung von einigen Lehrstabsmitgliedern. © Foto: Ralph Strobl



Im vergangenen Jahr waren es noch 19 Neulinge, also zehn Interessierte mehr. "Natürlich könnten es mehr sein, aber wir sind froh, Nachwuchs bekommen zu haben", meinte der Lehrwart der Gruppe Pegnitzgrund Thomas Schnaubelt (Velden, SV 08 Auerbach) zur rückläufigen Resonanz. "Es wird immer schwieriger. Wir machen uns schon Gedanken, wie man Schiedsrichter anlocken kann." Unparteiische unter 18 Jahre ohne Führerschein hätten zudem den Aufwand, oft mit elterlicher Unterstützung zu den Spielen gefahren werden zu müssen.

An sieben Terminen in den vergangenen vier Wochen wurden den Teilnehmern die grundlegenden 17 Fußball-Regeln in der Theorie vermittelt. Dabei wurde ein Mal den Neulingen am Platz praktische Hinweise gegeben – Laufwege, Stellungsspiel sowie das passende Auftreten gegenüber den Fußballern. Ein Kurzreferat zum Thema Gewaltprävention rundete das Programm ab.

Die Teilnehmer mussten in der Theorie 30 Fragen (zehn im Multiple-Choice-Verfahren und 20 offene) beantworten und in der Praxis 1000 Meter innerhalb von acht Minuten laufen.

Noch nicht alle Teilnehmer haben das eigentliche Mindestalter von 14 Jahre erreicht, bevor sie ohne Bedenken Spiele leiten dürfen. Die neuen Schiedsrichter sind aktuell zwischen zwölf und 43 Jahre jung. Am Montag, 26. März, treffen sich die fünf Absolventen aus der Region Pegnitzgrund mit den Lehrstabsmitgliedern, um Organisatorisches abzuklären. Die vier frischen Referees aus dem Gebiet Fränkische Schweiz werden sich demnächst gesondert zusammensetzen, der Termin ist noch offen.

Die ersten Spielaufträge folgen nach Ostern, also für Anfang April. Für die Jüngeren (fünf von neun Neulinge) geht es zunächst im D-Junioren-Bereich los. Die vier Erwachsenen sind in absehbarer Zeit potenzielle neue Schiedsrichter im Herrenbereich.

Dort fehlen bekanntlich für die unterste Liga (B-Klasse) schon seit einigen Jahren aktive und geprüfte Referees, so dass jedes Wochenende einige Spiele nicht mehr mit offiziellen, neutralen Unparteiischen besetzt werden können.

Gruppe Pegnitzgrund (fünf neue Schiedsrichter): Jessica Trenz (ASV Michelfeld), Maximilian Bauer (FC Pegnitz), Richard Kast (1. FC Hersbruck), Stefan Bär (TSV Neunhof), Savas Boz (Türk. SV Röthenbach).

Gruppe Fränkische Schweiz (vier): Francesca Hau (FC Großdechsendorf), Johannes Marsching (SV Kirchenbirkig/Regenthal), Valentin Striebich (FC Thuisbrunn), Marvin Förtsch (SV Bieberbach).

RALPH STROBL