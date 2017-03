Nicht alle Wünsche können in Pottenstein erfüllt werden

POTTENSTEIN - Zweite Runde der Haushaltsberatungen: Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Donnerstagabend den Vermögenshaushalt vorberaten. Zentrales Thema war dabei der Breitbandausbau.

Die Graf-Botho-Schule hat einige Wünsche, nicht alle können erfüllt werden: Einem Streetsoccer-Court erteilte Frühbeißer eine Absage — das Projekt wird vorerst auf Eis gelegt. Foto: Archiv/Ralf Münch



Das Umrüsten auf schnelles Internet wird teurer als gedacht. Das liegt vor allem daran, dass die Tiefbaufirmen viel zu tun haben und die Stadt aufgrund der Förderungen die Vorgabe hat, dass der Breitbandausbau bis Ende 2017 abgeschlossen sein soll.

Das führt zu einer Steigerung der Tiefbaukosten von rund 20 Prozent. Ohne auf die Rücklagen Pottensteins zuzugreifen, muss die Stadt um die 5,18 Millionen Euro an Darlehen aufnehmen. "Wenn der Breitbandausbau nicht wäre, könnten wir Schulden abbauen", sagte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV).

Rund 400.000 Euro will Pottenstein aus den Rücklagen hernehmen, um einen etwas geringeren Kredit aufnehmen zu müssen — bliebe noch ein Darlehen um die 4,8 Millionen Euro. Frühbeißer schlug vor, 100.000 Euro mehr aus den Rücklagen zuzuschießen. Doch Josef Ringler (CWU-UWV) sprach sich dafür aus, lieber 100 000 Euro mehr an Darlehen aufzunehmen.

Wenn die Stadt einen Kassenkredit aufnimmt, erläuterte Frühbeißer, liegt der Zinssatz aktuell bei 0,01 Prozent. Über die Finanzierungsgesellschaft Bayerngrund lägen die Zinssätzen bei 0,8 Prozent. "Wenn wir zwischenfinanzieren, würden wir mit einem Kassenkredit besser fahren", so Frühbeißer. Die Ausschussmitglieder folgten seinem Vorschlag.

Zu Beginn der Sitzung hatte Frühbeißer darüber aufgeklärt, dass der Entwurf des Vermögenshaushalts ein Gesamtbild dessen ist, was alles an Maßnahmen anstünde und was wünschenswert sei. Manche Punkte, wie eine neue Hackschnitzelheizung für den Bauhof, könne man aber getrost hinten anstellen. Denn die vorhandene Heizung funktioniere noch einwandfrei.

Birgit Haberberger (CSU) wollte wissen, wann denn nun der Umbau des Sitzungssaals im Rathaus anstünde — der Posten stehe schon länger im Haushalt. Frühbeißer: "Wir haben vor, aus dem Umbau ein Gesamtpaket zu machen." Darunter eine neue WC-Anlage im Untergeschoss, neue Dachfenster und wie beschrieben der Umbau des Sitzungssaals.

In einem Gesamtpaket würde man über eine Förderschwelle kommen, um eine energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes umzusetzen. "Wenn es keine Förderung gibt, können wir das Gesamtpaket nicht schnüren", so Frühbeißer.

"Je länger, desto durchdachter"

Maria Dreßel (FWG): "Je länger es dauert, desto durchdachter ist dann auch die Lösung." Frühbeißer fügte hinzu, dass der Rathausumbau nicht erste Priorität hat. Man einigte sich darauf, 150.000 Euro statt der ursprünglich vorgeschlagenen 200.000 Euro im Vermögenshaushalt dafür zu veranschlagen.

Auch für die Feuerwehren sind Gelder vorgesehen, darunter 30.000 Euro für den sukzessiven Austausch der Schutzanzüge. Zuerst ersetzt werden sollen die der Atemschutzgeräteträger. Frühbeißer schlug vor, noch abzuwarten, da es gut möglich sei, dass es bald ein neues Förderprogramm für die Neuanschaffung von Schutzanzügen geben könnte. "Man könnte die 30.000 Euro auf zwei, drei Jahre strecken", meinte er.

"Schnell vom Tisch"

Davon hielt Reinhold Thiem (BU) nichts. Er sprach sich dafür aus, die Summe im Haushalt zu belassen, falls eine Förderung kommt. Laut Frühbeißer könne man in diesem Fall — wenn man die Summe im Haushalt niedriger angesetzt hat — überplanmäßige Ausgaben beschließen. "Es wäre mir lieber, wenn wir das Thema relativ schnell vom Tisch hätten", erwiderte Thiem.

Nicht alle Wünsche der Graf-Botho-Schule wird die Stadt erfüllen. So wurde der Wunsch nach einem Streetsoccer-Court, ein eingegrenztes Fußballfeld mit zwei Kleintoren, im Wert von 17.000 Euro hinten angestellt. Die Schule hätte außerdem gerne eine Dokumentenkamera zum Abfilmen von Dokumenten, die dann an die Wand projiziert werden können. Thiem begrüßte das als Verbesserung. Laut Dreßel könne man so eine Kamera ja für alle Klassen nutzen. Norbert Hartmann (BPU) wollte wissen, ob es für benötigte Hardware die Möglichkeit gebe, diese zu leasen. Laut Kämmerer Johannes Körber bekommt die Schule die ausrangierten Geräte aus dem Rathaus. Roland Lang (BU): "Heißt das, ihr wollt neue Geräte?" Körber quittierte die nicht ernst gemeinte Frage mit Lachen.

Haberberger schlug vor, das Kultur- und Bürgerhaus zum Mehrgenerationenhaus umzuwandeln, wofür es ein Förderprogramm gebe. Das sei der Wunsch der CSU–Fraktion. Laut Frühbeißer bräuchte es dort dann auch einen Betrieb.

Als Dreßel nachfragte, wie so ein Mehrgenerationenhaus aussieht, brachte Frühbeißer das Bürgerzentrum in Pegnitz ins Spiel, wo unter anderem Volkshochschule und Kindergarten untergebracht sind.

In Sachen Kernwegenetz schlug Frühbeißer vor, den Ansatz für Planungskosten von 200.000 auf 100.000 Euro zu reduzieren, "weil nicht alle Maßnahmen mit Priorität eins drankommen können". Es sei sinnvoll, für jedes kommende Jahr ein Paket zu schnüren für das Kernwegenetz in Höhe von je 500.000 Euro.

Austausch nötig

Die Kosten für die Abwasserbeseitigung wurden von 1,135 Millionen Euro auf 1,1 Millionen Euro reduziert.

Die Pumpen im Hallenbad müssen spätestens in 2018 ausgetauscht werden. Dank einer Kooperation mit Gößweinstein spart sich die Stadt Geld. Sie übernimmt fast neue Pumpen aus dem geschlossenen Bad sowie eine Mess- und Regelanlage. Das führt zu einer Reduzierung der Ausgaben für das Hallenbad von 50.000 auf 34.000 Euro. Im Rahmen von Maßnahmen der Städtebauförderung soll der Eingangsbereich von der Pegnitzer Straße von der Bundesstraße her kommend gemacht werden. Die Maßnahme kann der Bauhof laut Frühbeißer aber auch selbst machen. Das komme deutlich billiger. Lang war skeptisch — man sei ja keine Fachfirma. Doch Frühbeißer meinte, er habe mit dem Bauhofleiter gesprochen, der ihm bestätigte, dass die Umsetzung möglich sei. Der Ausschuss war einverstanden.

Letztlich schließt der Gesamthaushalt der Stadt — Vermögens- und Verwaltungshaushalt — mit einem Volumen von etwa 24 Millionen Euro. Die Mitglieder gaben eine einstimmige Empfehlung des Haushaltsentwurfes ab. Nun ist es Aufgabe des Stadtrats, den Haushalt zu verabschieden.

