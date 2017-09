"Nicht meckern und maulen, sondern kandidieren"

Wahlkampf über Facebook: Ex-Siemens-Mitarbeiter Thomas Mainusch tritt für Freie Wähler an - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Wer wird Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren? Und wer die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertreten? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 24. September bei der Bundestagswahl. In einer Serie stellen die Nordbayerischen Nachrichten alle Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth vor. Heute: Thomas Mainusch von den Freien Wählern (FW).

Thomas Mainusch beim Gespräch in der Pegnitzer NN-Redaktion. Er stellt sich für die Freien Wähler als Direktkandidat zur Wahl. „Wenn unsere Ideen diskutiert werden, haben wir auch etwas erreicht“, sagt er. © Michael Grüner



Thomas Mainusch beim Gespräch in der Pegnitzer NN-Redaktion. Er stellt sich für die Freien Wähler als Direktkandidat zur Wahl. „Wenn unsere Ideen diskutiert werden, haben wir auch etwas erreicht“, sagt er. Foto: Michael Grüner



Wer Thomas Mainusch erreichen oder mit ihm diskutieren möchte, braucht nur auf Facebook zu gehen. In dem sozialen Netzwerk meldet sich der 47-Jährige sofort. Draußen bei den Bürgern, bei Veranstaltungen ist er eher selten zu sehen. Im südlichen Wahlkreis ist das Gesicht des FW-Kandidaten aus Bärnfels bei Obertrubach noch eher unbekannt. Die örtlichen Freien Wähler haben ihm – von einigen Ausnahmen mal abgesehen – noch kein Podium verschafft. Das bedauert er sehr.

Wer ist Thomas Mainusch? Seine Wohnung und auch seine Firma befinden sich in einem Einfamilienhaus. "Schön in den Hang gebaut", sagt er. Hinter dem Haus befindet sich fränkischer Wald. Große Bäume, es wachsen Walderdbeeren. "Wie die Fränkische halt so ist." Vor dem Haus ist ein normaler Garten. "Aus Zeitgründen ist der aber nicht besonders gepflegt", gibt Mainusch im Redaktionsgespräch ganz offen zu. Vielleicht auch der Grund, warum er einen Hausbesuch ablehnte.

Zweifacher Vater

Offen spricht der Bärnfelser in der Redaktion über Privates. "Ich habe zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen, lebe aber alleine." Die Freundin wohnt mit dem einjährigen Sohn in Forchheim. Aus erster Ehe hat Mainusch eine erwachsene Tochter. Der frühere Siemens-Mitarbeiter und gelernte Maschinenbautechniker war rund 20 Jahre beruflich in Asien unterwegs und zwölf Jahre mit einer Taiwanesin verheiratet. Die Ehe zerbrach an der Karriere, die sich damals dem heute 47-Jährigen bot. Die Tochter ist in Taiwan geboren, hat einen deutschen Pass und wuchs bei ihrem Vater auf.

Beruflich war Mainusch beim Siemens-Konzern lange Zeit für Verkehrstechnik im Bahnbereich in Fernost zuständig. Jetzt ist Mainusch selbstständig und arbeitet zu Hause. Er verkauft hochwertige LED-Produkte, in erster Linie für den Gewerbebereich — von der Straßenlampe bis hin zur Ladenbeleuchtung.

Der Einzug der Freien Wähler in den Bundestag ist eher fraglich. Das stellt der Bärnfelser nicht in Abrede. Das Direktmandat zu holen ist ebenfalls unwahrscheinlich. Was motiviert unter solchen Voraussetzungen zu einer Kandidatur? "Man darf nicht immer nur meckern und maulen, dann trete ich halt an", bekennt sich der 47-Jährige zu seiner eigenen Motivation. Aus der Sicht von Thomas Mainusch müsse wieder Ehrlichkeit in die Politik. Die Flüchtlingspolitik sei nur ein Ventil, über das die Menschen ihrem Ärger Luft machten.

Ortsverbände angeschrieben

Von der Basis der Freien Wähler fühlt sich der Bärnfelser während des Wahlkampfes ein wenig allein gelassen. Er habe jeden Ortsverband angeschrieben, aber nicht viele Reaktionen für gemeinsame Veranstaltungen erhalten. In Bayreuth fühlt sich Mainusch bekannter. "Da gibt es viele junge Leute. Ich mache viel online, das wird dort gelesen." Da gebe es durchaus auch immer wieder Rückfragen.

Wie sieht der Wahlkampf des 47-Jährigen aus? Er geht zu allen Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen, zu denen er eingeladen wird. Das ist für ihn keine Frage. Vor allem in Bayreuth hat er sich bisher an Medienprojekten beteiligt. Dass die Bedeutung der Freien Wähler im Bund noch wachsen muss, ist für Mainusch klar. "Aber in den Kommunen sind wir gut. Da läuft es in vielen Gemeinden besser. Da ist völlig egal, wo die Idee herkommt. Wenn es für die Bürger gut ist, dann wird es gemacht."

"Stillstand stört mich"

Auch wenn Ideen der Freien Wähler von anderen Parteien aufgegriffen werden, sieht Mainusch einen Erfolg in der politischen Debatte. Das sei auch der Grund, warum er kandidiert: "Man muss einfach mal den Mund aufmachen, dass es so nicht geht. Und wenn die großen Parteien das annehmen, auch wenn ich nicht gewählt werde, dann habe ich auch schon was erreicht." Nur sich hinstellen und alles schlecht reden, das könne man auch nicht machen. "Was mich auch stört, ist der Stillstand und das Geschwafel", sagt der 47-Jährige und meint damit die etablierten Parteien.

Facebook ist die Plattform, auf der Mainusch seine Argumente teilt. Twitter lehnt er ab. "Das ist Trump-Politik. In 144 Zeichen kann ich kein politisches Statement abgeben."

MICHAEL GRÜNER