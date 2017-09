Niederlage schmerzt SV 08 Auerbach doppelt

Handballer verlieren schon wieder — Spielertrainer Matthias Schnödt fällt aus - vor 1 Stunde

AUERBACH - Auch im zweiten Saisonspiel der Landesliga mussten die Handballer des SV 08 eine klare Niederlage einstecken. Beim Aufsteiger HSV Hochfranken unterlagen sie vor etwa 200 Zuschauern nach gutem Start und einer ausgeglichenen ersten Halbzeit am Ende mit 31:24 (12:11). Besonders bitter: Spielertrainer Matthias Schnödt zog sich kurz vor Schluss einen Handwurzelbruch der linken Hand zu.

Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt (in Blau) wurde vom HSV Hochfranken (in Rot) ziemlich rabiat behandelt, kurz vor Schluss zog er sich einen Handwurzelbruch zu. Foto: Foto: Susanne Hess



"Ich muss voraussichtlich erst einmal etwa sechs Wochen einen Gips tragen, dann werden wir weiter sehen," so der enttäuschte Trainer. Wie schwer sein Ausfall zu verkraften sein wird, zeigte sich während der Partie in Selb. Neben Maxi Hofmann, der mit einer grandiosen zweiten Halbzeit seine Farben lange Zeit in Reichweite hielt, war es der bereits vorher angeschlagene Spielertrainer selbst, der vor allem in der ersten Hälfte mit mehreren guten Aktionen immer wieder für Torgefahr sorgte. "In der ersten Halbzeit waren wir mindestens ebenbürtig, haben uns das Leben aber durch viele einfache technische Fehler selbst schwer gemacht."

Ähnlich wie der Trainer sah es auch Spartenleiter Paul Rupprecht. Er empfand "Auerbach eigentlich besser als Hochfranken. Unsere Abwehr hat in der ersten Hälfte noch relativ gut gearbeitet und fast nur Tore über Außen oder über die zweite Welle zugelassen. Leider haben wir viele leichte Fehler gemacht und auch aus unseren Überzahlsituationen zu wenig Kapital geschlagen".

Julian Eckert brachte die Auerbacher zwar mit zwei Toren in Führung, doch die Gastgeber glichen prompt aus. Der SV 08 behielt aber die Oberhand und legte immer wieder einen Treffer vor. Erstmals in der elften Minute ging der HSV mit einem Tor in Front, ein Vorsprung, den Alexander Tannenberger kurz darauf trotz Unterzahl egalisierte. Als Jan Wislicenus in der 28. Minute zum 11:11 traf und danach zunächst das Heim- und direkt im Anschluss das Gast-Team eine Auszeit nahm, gingen viele Zuschauer schon von einem ausgeglichenen Halbzeitstand aus.

Sechs Sekunden vor der Sirene gelang allerdings Stefan Stöckert die knappe Führung für den HSV. Er war es auch, der die zweite Hälfte mit einem Treffer eröffnete, während der wieder sehr engagierte Wislicenus den Anschlusstreffer besorgte. "Eigentlich wollten wir in der zweiten Halbzeit weiter Druck ausüben" wunderte sich Paul Rupprecht nach dem Spiel. "Leider war es eher umgekehrt. Hochfranken ist mit zunehmender Spieldauer immer sicherer geworden und hat uns am Ende vor allem über die Halbpositionen und den Kreis fast nach Belieben ausgespielt. In der Schlussphase hat sich unsere Abwehr fast in Auflösung befunden."

Ganz so negativ wollte Trainer Schnödt die Aussagen nicht stehen lassen. "Ja, wir haben es dem Gegner teilweise zu leicht gemacht, waren auch in der zweiten Hälfte nicht aggressiv genug und oft den entscheidenden Schritt zu langsam, aber wir haben dennoch einiges versucht."

So wurde zeitweise die Abwehr auf eine doppelte Manndeckung umgestellt — ohne Erfolg. Zudem vergaben die Auerbacher auch im Vorwärtsgang durch Schrittfehler und Stürmerfouls Gelegenheiten. "Da hätten vielleicht die eigentlich recht guten Schiedsrichter auch bei Hochfranken ein paar Mal öfter pfeifen können, aber so ist das eben mit den Fifty-Fifty-Entscheidungen, mal bekommst du sie, mal nicht. Außerdem haben uns gegen Ende auch die Wechselmöglichkeiten gefehlt", sagte Schnödt. So musste der SV 08 neben den bereits bekannten Ausfällen auch noch auf den privat verhinderten Alexander Hofmann verzichten. Henning Hein sprang ein.

Altmeister trumpft auf

Trotz der Probleme, die sich über alle Mannschaftsteile zogen, gelang es den Gästen, in Schlagdistanz zu bleiben. Hauptgrund hierfür war eine sehr starke Leistung von "Altmeister" Maxi Hofmann. "Maxi alleine kann es aber natürlich nicht richten" sagte hinterher sein Trainerkollege. "Da hätten wir schon eine bessere Leistung von Allen gebraucht, sei es im Angriff, in der Abwehr, oder im Tor."

Dennoch waren die Gäste bis zur 53. Minute mit 24:21 dran, doch in der Schlussphase ging nichts mehr. Schnödts Fazit: "Ich will noch nicht von einem Fehlstart sprechen, auch wenn die beiden Niederlagen doch sehr deutlich ausgefallen sind. Wenn man sieht, dass Regensburg gegen den Top-Favoriten Heidingsfeld gewonnen hat, relativiert sich die Niederlage vom letzten Wochenende doch etwas. Am kommenden Wochenende erwarten wir mit dem MTV Ingolstadt gleich wieder eines der Top-Vier-Teams, was uns die Sache aber eigentlich leichter macht. Wir haben nichts mehr zu verlieren."

HSV Hochfranken: Fritsch, Stöckert (6), Vogel (4), Ludwig T. (4/2), Michanek, Ludwig J., Dir (5), Scherdel, Köhler, Krauß (4), Mocker (7), Hüttner, Zitterbart, Herkt (1).

SV 08 Auerbach: Kroher, Friedl, Tannenberger (2), Schnödt (1), Hofmann M. (9/2), Brendel-Suchanek (1), Weisser (1), Ziegler, Eckert (3), Wislicenus (6/3), Herold (1), Schalanda, Hein.

HARALDWEIDMANN