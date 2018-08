Nigerianischer Aushilfspfarrer im Ahorntal daheim

Mellitus Ossai ist bereits zum 30. Mal als Urlaubsvertretung tätig - vor 1 Stunde

VOLSBACH - Im Ahorntal fühlt sich der katholische Pfarrer Mellitus Ossai aus Nigeria wie zu Hause. Der Geistliche ist bereits zum 30. Mal als Urlaubsvertreter in die Pfarreien Volsbach, Poppendorf und Oberailsfeld gekommen.

Pfarrer Mellitus Ossai Foto: Dieter Jenß



Anlass für die Pfarrgemeinde, nach einer Messe in der katholischen Pfarrkirche Mariä Geburt in Volsbach dem 68-Jährigen für seine "Seelsorgeraushilfe" und seinen Einsatz in drei Jahrzehnten zu danken.

Eigentlich sollte 1989 ein ganz anderer Priester zur Urlaubsvertretung für Pfarrer Peter Klamt ins Ahorntal ins Pfarrhaus Volsbach kommen, so Pfarramtssekretärin Luzia Schnappauf. Pfarrer Mellitus Ossai war für die Kirchengemeinde ein "rettender Engel", obwohl er im hellem Anzug und Sonnenbrille gar nicht seiner Vorstellung eines Aushilfspriesters entsprach.

Nach dem ersten Kennenlernen war Mellitus Ossai ein überall gern gesehener Gast, ob auf dem Fußballplatz als "Schwarzer Blitz" oder bei der Oberailsfelder Kirchweih als "Dirigent" der Blasmusik im Festzelt. Ab 1985 absolvierte er an einer Universität in Belgien ein Studium der Philosophie, das er 1991 mit der Doktorarbeit abschloss. 1992 kehrte Mellitus Ossai nach Nigeria zurück und ist seither in einem Priesterseminar für die Ausbildung von Priestern zuständig.

