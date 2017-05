Starkregen wurde wohl am Donnerstagabend einem 44 Jahre alten Autofahrer auf der A9 zum Verhängnis. Der Thüringer war mit seinem Nissan zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Trockau in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Straße abkam und sich mit seinem Wagen mehrfach überschlug. Der mann wurde bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt. © NEWS5 / Zeilmann

