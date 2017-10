Nitzlbuch: An der Schießbahn wird es wieder lauter

NITZLBUCH - Die Schießbahn 213 soll künftig wieder verstärkt genutzt werden, nachdem dort in den vergangenen beiden Jahren eher sporadisch geübt worden war. Bürgermeister Joachim Neuß hofft, dass es deshalb keine Probleme mit einem Teil der Bevölkerung gibt und alte Grabenkämpfe wieder aufflammen.

Der Ausbildungsbedarf der Militärs ist gestiegen, deshalb wird die Range 213 wieder verstärkt genutzt. Unser Archivbild stammt aus dem Jahr 2010. Foto: US-Armee



"Ich hab’ das so verstanden, als sei die Schießbahn 213 aufgegeben worden", sagt Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß. "Gefühlt seit zwei Jahren." Nachdem ein Bürger sich bei den Nordbayerischen Nachrichten gemeldet und berichtet hatte, dass der Schießbetrieb wieder aufgenommen werde, haben die NN eine Anfrage beim US-Militär gestellt.

Dessen Pressesprecher André Potzler erklärt, dass die Range 213 bei Nitzlbuch nie außer Betrieb genommen worden ist. Die Schießbahn ist eine von etwa 40 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, die Streitkräfte versuchen laut Potzler auf allen gleich stark zu üben. "Auch aus Gründen der Lärmbelästigung", so Potzler. In den vergangenen zwei Jahren sei die Range 213 aber nur sporadisch genutzt worden. Je nachdem, wie hoch der Ausbildungsbedarf ist, wird mehr oder weniger geübt. "Jetzt haben wir wieder einen gestiegenen Ausbildungsbedarf, deshalb nimmt man die Schießbahn wieder voll in Betrieb", erklärt Potzler.

Hauptsächlich werde auf der Range 213 mit Handfeuerwaffen geübt, "die sind nicht ganz so laut". Doch die US-Armee behalte sich das Recht vor, auch mit schwererem Geschütz zu schießen. Die Schießbahn sei für die Nutzung mit größerem Kaliber ausgelegt. Es sei notwendig, die Bahnen zu nutzen, da sich die Vegetation ihren Platz sonst zurückerobere.

Die US-Armee hat Bürgermeister Neuß nicht informiert, sagt er. "Ich muss jetzt erstmal weitere Informationen einholen." Im Juni vergangenen Jahres hatte er ein Gespräch wegen der "drastischen Lärmbelästigung" mit dem Schießkoordinator. Dabei habe er den Eindruck gewonnen, dass die Range 213 aufgegeben wurde.

"Selbstverständlich werden wir das aufmerksam beobachten", sagt Neuß. Gebe es eine Zunahme der Schießübungen, dann sei das auf jeden Fall eine Verschlechterung des Zustandes. "Trotzdem ist noch eine deutliche Differenzierung zu treffen hinsichtlich der Kaliber. Wenn da wöchentlich mit großen Kalibern geschossen werden sollte, ist eine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten. Wenn alle halbe Jahre mal mit kleinem Kaliber zwei Stunden geschossen wird, halten wir das aus."

Bereits vergangene Woche hat die Bundeswehr bei Nitzlbuch geübt, für diese Woche ist eine Übung der Amerikaner angesetzt. Doch Pressesprecher Potzler schränkt ein: "Wir gehen davon aus, dass die Nutzung nicht so intensiv sein wird wie in den Vorjahren, als wir dort noch voll aktiv waren." Wird der Schießbetrieb nun wieder verstärkt, "sind mit einem Teil der Bevölkerung die Probleme vorprogrammiert", so Neuß. Er erinnert daran, dass Nitzlbuch schon einmal gespalten war in Schießlärmgegner und Bauinteressierte. Die Folge der Proteste in Nitzlbuch hätten dazu geführt, dass das Landratsamt dort kein Baurecht mehr erteilte, mit dem Argument, dass die Gesundheit der Bürger vor dem Lärm geschützt werden müsse. "In diese Zeit möchte ich nicht mehr zurückfallen", sagt der Rathauschef.

