NN decken Schäden in der Pegnitzer Bartholomäuskirche auf

St. Bartholomäuskirche wurde vor 50 Jahren nach Zeitungsartikel im Inneren renoviert — Einweihung mit Chor - vor 45 Minuten

PEGNITZ - Als am Sonntag vor genau 50 Jahren die Glocken der evangelischen Stadtkirche die Gläubigen zum Festgottesdienst riefen, betraten die Pegnitzer erstmals nach der Renovierung ihr neues Gotteshaus, das regelrecht in neuer Schönheit erstrahlte.

Die Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde Pegnitz unter Leitung von Kantor Roland Weiß umrahmte die Einweihung der renovierten St. Bartholomäuskirche musikalisch. © Claus Volz



Verschwunden war die Dunkelheit, Helle durchflutete stattdessen das Kirchenschiff. "Schuld" waren die Nordbayerischen Nachrichten, wie Dekan Wolfram Hanow unumwunden zugab: "Ohne den ganzseitigen Artikel in den NN hätte sich das Landbauamt Bayreuth nicht entschlossen, die Innenrenovierung der Stadtpfarrkirche in Angriff zu nehmen."

Viel Mühe und Arbeit hat diese Renovierung im Jahr 1967 nicht nur die Handwerker und Künstler gekostet, viele Mühe und manche schlaflose Nacht hatten auch Dekan Hanow, der Kirchenvorstand und nicht zuletzt auch das Landbauamt Bayreuth als Baulastträger der Kirche.

Begonnen hatte alles damit, dass die NN auf Schäden in der Kirche aufmerksam machten. Dies nahm das Landbauamt zum Anlass, die Schäden zu begutachten. Die Experten kamen zu der Überzeugung, dass nur rasche Arbeit Abhilfe schaffen könne. Deshalb wurde wenige Wochen später bereits mit den Renovierungsarbeiten begonnen.

Nach mehrmonatiger Bauzeit, während der sich die evangelische Kirchengemeinde zu "Schichtgottesdiensten" in der Gottesackerkirche traf, war die Renovierung Anfang November nahezu beendet, lediglich der Altar war noch nicht fertiggestellt. Er wurde ein paar Wochen später neu geweiht.

Die NN schwärmten damals von der gelungenen Renovierung: "Betritt man die Kirche, so fällt sofort das helle Licht von allen Seiten auf. Dies wurde einmal durch helle Wände erreicht, zum anderen sind die Gitter von den Fenstern verschwunden. Auffallend ist auch der Fußboden aus Kleinziegenfelder Marmor.

Besonders gelungen ist die Beleuchtungsanlage. Hier war dringend eine Verbesserung notwendig. Altar und Kanzel, von unsichtbaren Scheinwerfern angestrahlt, haben unter der geschickten Hand von Kirchenmaler Ehmann ein neues Aussehen erhalten. Alles wurde neu präpariert und vor allem auch der Holzwurm abgetötet. Eine Woche lang standen beide unter Gas.

"Gut gelungene Einheit"

Der Altarraum kommt nun besser zur Geltung, weil der Hintergrund dieselbe Farbe erhalten hat wie die Emporen. Die Marmorierung der Säulen und Emporen, im Jahr 1940 angefertigt, ist glücklicherweise verschwunden. An deren Stelle ist ein Graublau getreten, das durch Goldlinien unterbrochen ist, die den Altar mit der neu gestimmten Orgel verbindet. So stellt der ganze Innenraum der Kirche eine Einheit dar, die gut gelungen ist."

Die alte Pegnitzer Kanzel aus der Vorgängerkirche, von vielen in der St. Bartholomäuskirche als stilwidrig erachtet, wurde von einem Nürnberger Restaurator überarbeitet, bevor sie in der ebenfalls erneuerten Creußener Jakobuskirche ihren neuen Platz fand. © Archivfoto: Speckner



Hanow berichtete auch über einige Feinheiten der Renovierung: Das Altarpodest wurde vergrößert, durch das Geradelegen der Kanzeltreppe habe man mehr Raum vor dem Altar gewonnen. Die drückenden Rückenwülste an den Bänken wurden abgenommen, eine Lautsprecheranlage eingebaut sowie zwischen Sakristei und Orgel ein Telefon verlegt. Besonders bedankte sich der Dekan für die 45 000 Mark, die bei einer Haussammlung zusammengekommen sind.

Bei der Überarbeitung des Altars waren übrigens bis dato unbekannte Dokumente gefunden worden, die belegen, dass dieser 1696 vom Bildhauer Konrad Schleunig aus Alsfeld in Oberhessen erbaut worden ist und nicht von Bernhard Häußler aus Pottenstein, wie vorher vermutet. Auf dem vergilbten Blatt ist weiter die Prägung einer Münze vorhanden. Weitere Dokumente wurden 1939 und 1940 beigefügt.

Die Urkunde vom 23. März 1939 beschreibt die Erneuerung des Altars: "Im September wurde damit begonnen, weil der Holzwurm ihn zu zerstören drohte. Unter Aufsicht des Landesamtes für Denkmalpflege München wurden die Arbeiten von einer Nürnberger Firma ausgeführt. Die ganze Fassung des Altars wurde damals mit Blattgold erneuert. Die Schreinerarbeiten führte der Meister Theo Stelzel aus Pegnitz aus. Insgesamt kamen Kosten von 3000 Mark zusammen."

Dekan Ludwig Unger, der die Urkunde verfasst hat, listete weiter auf, wer damals neben ihm im Kirchenamt tätig war: Pfarrer Friedrich Rabenstein, die Kirchenvorstände Georg Bauer, Lederhändler, Andreas Kolb, Baumeister, Hans Körber, Former, Hans Schwarz, Tuchhändler, Jakob Strehl, Flaschnermeister, Johann Speckner, Bauer und Bürgermeister in Nemschenreuth, Johann Suttner, Bauer in Neudorf, Andreas Rabenstein, Bauer in Zips, Johann Preiß, Bauer und Bürgermeister in Neuhof, Franz Trautner, Forstmeister, Kurt Witt, Obersteuersekretär, Kirchner Georg Mendel, Schneider, Diakon und Kantor Georg Leupold.

Zum Schluss ist erwähnt, dass "die Urkunde in jenen großen Tagen geschrieben wurde, da Böhmen, Mähren und das Memelland dem Deutschen Reich eingegliedert wurden".

Schnitzereien an der Orgel

Die Urkunde vom 21. Mai 1940 weiß ebenfalls von einer Gesamtrenovierung zu berichten. Damals wurde alles Mauerwerk neu getüncht und besonders die Decke instandgesetzt. Die Emporen wurden marmoriert sowie Schnitzereien an der Orgel angebracht, dazu neue Register und Pedale. Auch die Kanzel wurde damals grundlegend renoviert. Diesmal schloss Unger mit dem Hinweis, dass am selben Tag "der Armee bei Amiens der Durchbruch zum Meer gelungen ist. Ganz Deutschland ist voller Siegeszuversicht."

All diese Dokumente wurden von Kirchenrat Hanow wieder an derselben Stelle im Altar abgelegt, damit spätere Generationen erfahren, welch große Kosten und Mühen sich die evangelische Kirchengemeinde mit dieser Renovation gemacht hat. Inzwischen hat die St. Bartholomäuskirche schon wieder ein anderes Aussehen, wurde sie doch vor einigen Jahren mit Millionenaufwand erneut saniert.

CLAUS VOLZ UND RICHARD REINL