NN trauern um "rasenden Reporter" Georg Brendel

Gebürtiger Kosbrunner hat einst Pegnitzer Zeitungslandschaft mit aufgebaut - Tod zwei Tage vor 92. Geburtstag - vor 2 Minuten

PEGNITZ - Als „rasender Reporter“ verkörperte er jahrzehntelang „die Presse“ im Raum Pegnitz und in der Fränkischen Schweiz. Bis ins hohe Alter aktiv wurde er zum dienstältesten Mitarbeiter der Nordbayerischen Nachrichten. Jetzt ist Georg Brendel zwei Tage vor seinem 92. Geburtstag für alle völlig überraschend gestorben.

Im Alter von über 80 Jahren stellte Georg Brendel die Schreibmaschine auf die Seite und verfasste seine NN-Berichte fortan am Computer. Auch der Umstieg auf die Digitalfotografie bereitete ihm viel Freude. © Irene Lenk



Im Alter von über 80 Jahren stellte Georg Brendel die Schreibmaschine auf die Seite und verfasste seine NN-Berichte fortan am Computer. Auch der Umstieg auf die Digitalfotografie bereitete ihm viel Freude. Foto: Irene Lenk



Vom „Berghof“ in Kosbrunn stammend, musste Brendel in jungen Jahren schon am Zweiten Weltkrieg teilnehmen, wo er unter anderem in Schlesien oder am Kirchturm von Coutances in der Normandie eingesetzt war. Als er nach den Kriegswirren in Nürnberg das Schreinerhandwerk erlernt hat, war er schon ein „Spätberufener“. Sein Talent war unübersehbar, in der Modellschreinerei der KSB genauso wie in der heimischen Werkstatt. Jede freie Minute nutzte er, um zuhause Krippenfiguren zu schnitzen. Mehr noch: In zahlreichen Kapellen und Kirchen stehen heute noch von ihm gefertigte und gestiftete Kreuze und Madonnen.

Der „Brendels Schorsch“ war zeitlebens aber auch ein kontaktfreudiger und aktiver Mensch, der sich in zahlreichen Vereinen und Verbänden engagiert hat. Er war aktiver Jäger und gehörte deshalb Jahrzehnte auch dem Vorstand der Jägervereinigung an, interessierte sich insbesondere für die Belange der Landwirtschaft, engagierte sich aber auch im kirchlichen Leben, wie etwa bei der KAB.

Als sich dann in Pegnitz eine Zeitungslandschaft zu etablieren begann, war

Kein anderer hat länger für die NN-Redaktion Pegnitz gearbeitet als Georg Brendel. Zum 40-jährigen Jubiläum ehrten ihn die Redaktionsleiter Claus Volz und Richard Reinl sowie der stellvertretende NN-Chefredakteur Rainer Krüninger. © Lenk



Kein anderer hat länger für die NN-Redaktion Pegnitz gearbeitet als Georg Brendel. Zum 40-jährigen Jubiläum ehrten ihn die Redaktionsleiter Claus Volz und Richard Reinl sowie der stellvertretende NN-Chefredakteur Rainer Krüninger. Foto: Lenk



Brendel einer der Mitbegründer. Noch lange, bevor es Redaktionen in der Stadt gab, war er oft bis in die tiefe Nacht hinein als „rasender Reporter mit dem Moped“ unterwegs. Rasant entwickelte sich sein Einsatzradius über die gesamte Fränkischen Schweiz und die nahe Oberpfalz. Er berichtete aus Gemeinderats- und Stadtratssitzungen, fotografierte unzählige Trauungen, meisterte im Alleingang aber auch Katastrophen wie ein Zugunglück bei Zips, ganz ohne Handy oder Laptop, nur mit seiner Zeiss-Kamera, einem Block und einem Stift ausgerüstet.

Technischen Neuerungen stand er dabei immer aufgeschlossen gegenüber und so scheute er auch nicht davor zurück, sich im Alter von 75 Jahren noch mit dem Computer und der Digitalfotografie vertraut zu machen. Erst vor wenigen Jahren hat er die Berichterstattung aufgegeben, aber in den Fingern juckte es ihn immer noch.

Geistig fit, hat sich Brendel immer über Begegnungen gefreut, nicht nur zu seinen Geburtstagen, wenn Bekannte in Scharen zum Gartenweg strebten. Alt-Bürgermeister Manfred Thümmler würdigte sein Engagement einst mit den Worten „Du hast für den Verstand und für das Herz unserer Bürger geschrieben.“ Und Bürgermeister Uwe Raab bedankte sich für die fast ein halbes Jahrhunderte währende Arbeit zur Außendarstellung von Pegnitz und seinen Vereinen.

Pfarrer Peter Klamt freute sich über den regelmäßigen Kirchgänger und wertete dessen Rüstigkeit bis ins hohe Alter als kleinen „Dank von oben“ für die vielen geschnitzten Kreuze. Schließlich gab es auch hohe Anerkennung von der NN-Chefredaktion in Nürnberg: „Georg Brendel hat es immer verstanden, gute Kontakte zu vielen Menschen aufzubauen. Er war ein wichtiges Bindeglied zwischen Redaktion und Lesern.“

Georg Brendel hinterlässt seine Ehefrau Rosa, die am Montag Geburtstag feiert, und drei Kinder.