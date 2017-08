NN-Wanderreporter: Flo bekommt einen Klettercrashkurs

Urlauber aus dem Allgäu geben ihr Wissen weiter - vor 26 Minuten

STIERBERG - Ein Allgäuer, der zum Kletterurlaub nach Oberfranken kommt. Hört sich irgendwie komisch an, ist aber so. Christian Lang aus Irrsee reist seit vielen Jahren gemeinsam mit Frau und Tochter nach Stierberg. Der perfekte Mann also, um unserem Wanderreporter einen kleinen Crashkurs an der Übungswand in Stierberg zu geben.

Mit ihrem Wohnwagen steuert die Familie regelmäßig in den Sommerferien den Campingplatz der Pension Fischer an. Meist bleiben sie nur ein paar Nächte, bevor sie weiter in Richtung Frankreich ziehen. An der Fränkischen Schweiz schätzen sie die Gastfreundschaft der Menschen und vor allem das Klettern. "Hier gibt es so viele tolle Felsen zum Bouldern und Klettern. Von so einer Vielfalt können wir im Allgäu nur träumen", sagt Christian Lang. Der 51-Jährige klettert seit 35 Jahren und kennt alle Handgriffe des Klettersports.

Florian Rußler