Fast ist Halbzeit: Auf Florians dritter und der alles in allem 19. Etappe machte unser NN-Wanderreporter einen Abstecher in einen veganen Biergarten, ließ im Turmuhrenmuseum die Glocken läuten und traf viele nette Leute - auch wenn es von Gräfenberg nach Betzenstein manchmal einsam zuging.

Vom Baumaufstellen, zum Austanzen bis zum Weckerklingeln: Es wird wieder gefeiert in der Region. Wir haben die Kerwas und Kirwas in der Region in einer Bildergalerie zusammengefasst.