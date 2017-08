NN-Winzerfest geht heuer in die zehnte Runde

Auserlesene Weine, Leckereien und Musik locken am Samstag, 2. September, auf den Marktplatz - vor 29 Minuten

PEGNITZ - Für Kenner ist das von den Nordbayerischen Nachrichten präsentierte Pegnitzer Winzerfest eine der schönsten Veranstaltungen in der Region. "Freunde treffen und auserlesene Weine genießen" lautet das Motto seit mittlerweile zehn Jahren. Das 10. Pegnitzer Winzerfest wird heuer am Samstag, 2. September, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz in gepflegtem Ambiente veranstaltet.

„Das kleine Saisonorchester" aus Unterfranken wird die Besucher am Winzerfest ab 18 Uhr unterhalten. Die Musiker suchen den Kontakt zum Publikum und spielen nicht ausschließlich auf der Bühne.



Auch das Weinkrügerl mit Rathausmotiv gehört traditionell zu dem Fest. Mit ihm können die Gäste ungezwungen von Winzer zu Winzer schlendern und die verschiedenen Weine probieren. An fünf Ständen werden rund 30 Weine aus vier deutschen Weinanbauregionen (Franken, Württemberg, Pfalz, Baden) angeboten. Außerdem kann man an der "Sektbar aller Winzer" fünf verschiedene "prickelnde Tropfen" in weiß, rosé und rot kosten.

Renommierte Winzer

Vor Ort sind renommierte Winzer. Sie können dem interessierten Weinliebhaber auch Fragen zum Thema Wein beantworten. Dabei sind: Die Winzergenossenschaft Waldulm Kappelrodeck aus dem von der Sonne verwöhnten Baden, einer der besonderen Rotweinmacher; das Weingut Roth aus Wiesenbronn aus Franken, es ist bekannt für seine edlen Weine und Brände aus ökologischem Anbau; das Weingut Schloss Sommerhausen aus Franken, das schon vielfach ausgezeichnet worden ist; die Schlosskellerei Affaltrach Obersulm aus Württemberg, die Kellerei steht für die typischen "Schlorzweine" aus dem Schwabenländle; das Weinparadies Freinsheim aus der Pfalz überzeugt durch Weine mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis.

Die sehr gelobte Band "Das kleine Saisonorchester" aus Unterfranken wird die Besucher wieder unterhalten. Die Musiker suchen den Kontakt zum Publikum und spielen nicht ausschließlich auf der Bühne. Sie werden den Abend ab 18 Uhr musikalisch dezent umrahmen. Die Vollblutmusiker werden wie gewohnt für eine gute Stimmung sorgen.

Das Angebot der angrenzenden Gasthäuser wird Veranstaltung kulinarisch bereichern. Sie werden ausgewählte Leckereien anbieten. Ratsstube: Pastavariationen, gemischte Käseteller, Eiscafé Venezia: Pizza, Salate, Weineis und Antipastiteller, Wursthaus Pegnitz: extra fürs Winzerfest kreierte Rotweinbratwürste und Grillspezialitäten, Pizzeria da Nico: Rippla, Calamari, Pizza und Salate, Buchauer Holzofenbäckerei: Spezialitäten frisch aus dem Holzbackofen, Zwiebelfladen und Schmandbrot.

Stadtführung

Außerdem wird um 16 Uhr eine einstündige Führung mit Historiker und Mundartdichter Walter Tausendpfund durch das historische Pegnitz angeboten. Start ist am Schweinemarkt beim Schweinehirten. Die Führung endet beim Winzerfest. Dies soll nicht nur für die zahlreichen Besucher aus dem Umland ein schöner Einstieg zum Winzerfest sein, auch die Pegnitzer sind dazu eingeladen.

Bei der Verlosung gibt es zwei Winzerwochenenden sowie etliche schöne Sachpreise zu gewinnen. Mit jedem Glas Wein erhält der Kunde ein Los für die Ziehung der Gewinne. Wie immer findet das Pegnitzer Winzerfest bei jedem Wetter statt. Bei regenerischer Witterung sorgen Zelte für entsprechenden Schutz.