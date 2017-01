Noch vor der Kontrolle: Autodieb flüchtet aus Wagen

Audi offenbar geklaut - Kripo Bayreuth bittet um Mithilfe - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Ein bislang unbekannter Mann ist nach dem Diebstahl eines Audi A4 im Stadtgebiet Bayreuth seit den Morgenstunden des Mittwochs auf der Flucht. Eine umfangreiche Fahndung nach dem Mann verlief bislang ohne Ergebnis, den gestohlenen Wagen konnte die Polizei dagegen sicherstellen. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen. Foto: Pixabay



Nach Polizeiangaben geriet kurz nach 1.15 Uhr ein silberner Audi A4 in das Visier von Polizisten der Bayreuther Stadtinspektion, als er von der Jean-Paul-Straße in die Friedrichsstraße abbog und dann zügig in Richtung des Wittelsbacherrings fuhr. Da ihnen der Wagen und der Fahrer verdächtig vorkamen, verständigten die Beamten weitere Streifenbesatzungen für eine geplante Kontrolle.

Der Wagen stoppte jedoch bereits kurz darauf beim Studentenwald auf Höhe eines Restaurants. Unvermittelt sprang der Fahrer aus dem Audi und rannte in Richtung der Kleingartenanlage davon. Zahlreiche Polizisten mehrerer Dienststellen fahndeten sogleich nach dem Mann, dabei erhielten die Einsatzkräfte auch Unterstützung von Polizeihunden.

Tatverdächtige zirka 30 bis 45 Jahre alt

Wie die Beamten schnell feststellten, hatte der Tatverdächtige den vier Jahre alten Audi im Wert von rund 25.000 Euro offenbar kurz vor dem Zusammentreffen mit der Streifenbesatzung in der Balthasar-Neumann-Straße aufgebrochen und gestohlen. Personensuchhunde verfolgten die Spur des geflüchteten Täters bis nach Moritzhöfen. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen dauerten bis in die Morgenstunden an. Beamte des Fachkommissariats der Kripo Bayreuth haben die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige ist zirka 30 bis 45 Jahre alt und hat eine auffällige größere Nase. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze und modischer, dunkler Winterjacke.

Die Kripobeamten fragen:

Wer hat am Mittwoch, in den Morgenstunden, eine verdächtige, männliche Person, auf die obige Beschreibung passen könnte, im Stadtgebiet Bayreuth, insbesondere im Bereich Studentenwald oder Moritzhöfen gesehen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, dass dieser Mann womöglich in ein Fahrzeug eines Komplizen, eventuell mit ausländischen Kennzeichen, gestiegen ist?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem geflüchteten Autodieb stehen könnte?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.

nb

