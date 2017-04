Norbert Förster erhebt nun die Stimme für die Jugend

Der aus Büchenbach stammende Geistliche ist zum BDKJ-Diözesanpräses gewählt worden — Die Aufgabe reizt ihn

BÜCHENBACH/BAMBERG - Mit der Priesterweihe ging für den Büchenbacher Norbert Förster und seine Angehörigen ein Traum in Erfüllung. Zum Dank für diese Berufung wird demnächst sogar eine Kapelle nahe Kaltenthal errichtet.

Der Büchenbacher Norbert Förster (l.) ist zum Nachfolger von Detlef Pötzl (r.) als Diözesanpräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend gewählt worden. © Foto: BDKJ



Wie sehr sich der Spätberufene in seinem Aufgabenfeld engagiert beweist, dass er jetzt zum neuen Diözesanpräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Bamberg gewählt worden ist.

Mit großer Mehrheit wählten die Delegierten der BDKJ-Diözesanversammlung auf Burg Feuerstein den 34-Jährigen für drei Jahre an die Spitze des sechsköpfigen Diözesanvorstands. Förster folgt damit Detlef Pötzl, der nach zwölf Jahren im Amt zurückgetreten ist.

"Ich verspreche euch hundertprozentigen Einsatz. Ich werde alles tun, um den BDKJ und die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen und fortzuführen, was ihr in den letzten Jahren mit aufgebaut habt", sagte Norbert Förster nach seiner Wahl.

Die Delegierten hatten den Büchenbacher, der ohne Gegenkandidat angetreten war, mit 38 von 42 Stimmen gewählt. Förster, derzeit Kaplan und Dekanatsjugendseelsorger in Kulmbach, wird das Amt, das mit der Aufgabe des Diözesanjugendseelsorgers und des Leiters des Jugendamtes der Erzdiözese gekoppelt ist, ab 1. September praktisch ausüben.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann ist 2007 ins Priesterseminar in Bamberg eingetreten und wurde 2013 zum Priester geweiht. Förster ist Mitglied der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) und der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB). Sein großes Anliegen ist es, Jugendarbeit und Seelsorge zu vereinbaren und damit Kinder und Jugendliche für die Sache Jesu zu begeistern.

Weichen gestellt

Sein Vorgänger Detlef Pötzl hatte seinen frühzeitigen Rücktritt im Februar bekanntgegeben, damit rechtzeitig Weichen gestellt werden können, stünden doch im Jahr 2018 mit der Jugendsynode und der internationalen Wallfahrt der Ministranten große Ereignisse an. Auch die Fahrt zum Weltjugendtag 2019 in Panama erfordere viel Vorbereitung im Vorfeld.

Förster, der in seiner Heimat selbst als Ministrant und Jugendleiter aktiv war, hält die Nachwuchsarbeit für besonders wichtig, seien die Kinder doch die Zukunft der Kirche: "Gerade in der Schule erlebe ich, dass Kinder und Jugendliche immer weniger mit unserem Glauben, ja auch mit unseren Ritualen, anfangen können. Das liegt zum einen daran, dass Eltern ihr bei der Taufe gegebenes Versprechen nicht einhalten, vielleicht auch nicht einhalten können, zum anderen liegt es aber auch daran, dass sich unsere Zeit verändert."

Anfrage des Erzbischofs

Als ihn Erzbischof Ludwig Schick nun gefragt habe, ob er sich die Übernahme des Amtes als Jugendpräses vorstellen könnte, sagte der Büchenbacher nach einer Woche Bedenkzeit zu: "Mich reizt die Aufgabe, mit Jugendlichen Kirche zu gestalten und zu erleben!"

Wichtig ist es seiner Meinung nach, in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit die Stimme zu erheben, da wo es notwendig ist, sich politisch zu äußern auf Fragen, die schon immer christlich fundiert, in unserer Zeit aber aus dem Blick geraten sind, die Schöpfung zu bewahren und entsprechend dem Jahresthema der Katholischen jungen Gemeinde "100 Prozent Menschlichkeit" zu zeigen. Verbandsarbeit könne außerdem dazu beitragen, Jugendliche auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens zu fördern.

Als Diözesanpräses wird Förster viel unterwegs sein. Den nötigen Ausgleich sucht und findet er in der Meditation in der Gebetsecke in seiner Wohnung. "Außerdem freue ich mich immer, wenn ich zu Hause bin: Dann unternehme ich etwas mit meinem Patenkind Hanna und meinem Neffen Elias und der kleinsten Nichte Maria. Ich habe gute Freunde, bei denen ich immer willkommen bin. Viel Zeit verbringe ich auch gerne im Garten und im Wald in meiner Heimat."

