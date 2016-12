Jubiläen, Geburtstage, Hochzeiten, Auszeichnungen: In dieser Bildergalerie werden Menschen aus dem NN-Verbreitungsgebiet beim Namen genannt.

Zwei Dinge haben sich in Pegnitz im Jahr 2016 eingeprägt: Das schwere Busunglück oberhalb von Reisach und die Evakuierung des Gymnasiums nach einer Mail, in der Unbekannte Gewalt angedroht haben. Aber auch sonst war das Jahr durchaus turbulent. Ein Rückblick in Bildern.