Mit einem beeindruckenden festlichen Konzert beging die Ahorntaler Blasmusik ihren Jahresabschluss in der Pfarrkirche „Mariä Geburt“ in Volsbach. 230 Besucher sorgten in dem Gotteshaus für eine großartige Kulisse und belohnten die Leistungen der 25 Musiker unter Leitung von Markus Toesko mit viel Beifall. Dabei trat der Dirigent auch als Solist mit dem Alphorn auf. Das vielfältige Können der Ahorntaler Blasmusik zeigte sich in einem ausgewogenen harmonischen Klang aller Register. Seit über sechs Jahrzehnten präsentiert sich das Ensemble inzwischen als Botschafter des Ahorntals. Bei seinem jüngsten Konzert präsentierte es bestens vorbereitete Musikstücke. Die Palette reichte dabei vom Eröffnungs-„Präludium“ über die „Steephans Polka“ bis hin zu „Die Sonne geht auf“ und „Highland Cathedral“. Eine Bereicherung waren die von Petra Neubauer aus Volsbach zwischen den Musikstücken vorgetragenen Geschichten und Gedanken. Die Spenden des Konzerts kommen der Musikausbildung des Vereins und der Renovierung der Pfarrkirche in Volsbach zugute. © Text und Foto: Dieter Jenß