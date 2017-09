Null Toleranz bei Ausschreitungen unter Fans

Erlanger Richter sorgt mit hartem Urteil für klare Verhältnisse - EVP-Führung spricht sich mit Commando aus - 08.09.2017 17:53 Uhr

PEGNITZ - An diesem Wochenende beginnt die neue Saison des Eishockey-Bayernligisten EV Pegnitz mit dem ersten Testspiel und einem Stadionfest. Die Ice Dogs präsentieren sich personell runderneuert. Auch das Verhältnis zwischen Vereinsführung und Commando-Fans hat sich wieder normalisiert.

Die Fans wollen den EVP in der neuen Saison wieder nach Kräften unterstützen. Foto: Münch



In der Schlussphase der vergangenen Saison war es zur Eskalation gekommen, als sich Anhänger der Ice Dogs beim Franken-Derby in Höchstadt von der Polizei zu Unrecht verdächtigt, von der Presse falsch beschuldigt und vom eigenen Verein im Stich gelassen gefühlt haben. Boykottdrohungen, Transparente und Schmähgesänge im heimischen Stadion waren die Folge. Ein Nachspiel hatte die Angelegenheit bei der Hauptversammlung, als sich die ehemalige Vereinsführung um Steffen Rein und Richard Hagen gegen harte Vorwürfe zur Wehr setzen mussten.

Eine Einigung schien in weiter Ferne. Der neue Vorsitzende Sven Albers war gefordert, erklärte den Zwist zur Chefsache und scheint bei einer offenen Aussprache den richtigen Ton getroffen zu haben. Jedenfalls gab der Bundeswehr-Hauptmann jetzt Entwarnung. Beide Seiten hätten erkannt, dass hüben wie drüben Fehler gemacht worden seien, beide Seiten seien sich ferner einig gewesen, dass die Mannschaft nicht die Leidtragende sein dürfe. Sie bedürfe vielmehr der uneingeschränkten Unterstützung von allen Seiten, um in der Bayernliga bestehen zu können.

Gemeinsame Freude

Albers ist zuversichtlich, dass fortan wieder die gemeinsame Freude am Kufen-Sport im Mittelpunkt steht. Zudem hofft er, dass die zuletzt zunehmende Gewaltbereitschaft in anderen Stadien in Griff zu bekommen ist.

Vielleicht hilft dabei ein knallhartes Urteil des Erlanger Amtsgerichts, das einen Miesbacher Fan nach einer Auseinandersetzung im Spiel gegen den Höchstadter EC zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 1200 Euro Geldauflage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt hat. Richter Wolfgang Gallasch: "Staat und Justiz müssen hier eine Null-Toleranz-Linie fahren".

Dabei hörte sich alles gar nicht so ganz schlimm an: Der 24-jährige Brauer aus München soll nach wechselseitigen Beleidigungen und Gewaltandrohungen im Eifer des Gefechts eine kleine Plastikflasche mit 15 Milliliter Nachfüllflüssigkeit für eine E-Zigarette auf einen HEC-Fan geschleudert haben, dem der Höchstadter ausweichen konnte.

Zwei Promille

Trotzdem kannte der Richter keinen Pardon: "Einem solchem Verhalten muss man einen Riegel vorschieben, schließlich enden solche Streitereien oft in massiven Ausschreitungen, gerade bei Eishockey- oder Fußballspielen." Über seinen Verteidiger räumte der Angeklagte zwar die Vorwürfe und auch den hohen Alkoholisierungsgrad von gut zwei Promille ein, geholfen hat ihm dies jedoch nichts.

Der Staatsanwalt forderte für den bislang Unbescholtenen eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen je 35 Euro, der Verteidiger wollte "deutlich darunter" bleiben. Der Richter aber, der allgemein "die Verrohung in der Gesellschaft unerträglich" findet, war wild entschlossen, ein Zeichen zu setzen. Er verhängte nicht nur die halbjährige Bewährungsstrafe, sondern auch 1200 Euro Geldbuße, zahlbar in monatlichen Raten zu 50 Euro, "damit Sie zwei Jahre lang daran erinnert werden, dass Sie etwas falsch gemacht haben".

RICHARD REINL