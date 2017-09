Nur hinter EVP-Keeper Müller steht ein Fragezeichen

Trainer Stan Mikulenka kann im Test gegen Mighty Dogs Schweinfurt aus dem Vollen schöpfen

PEGNITZ - Im zweiten Vorbereitungsspiel auf die kommende Bayernliga-Saison gastieren die Ice Dogs am heutigen Freitag um 20 Uhr beim Landesligisten Mighty Dogs Schweinfurt. Das für Sonntag geplante Testspiel in Chemnitz dagegen wurde von den Sachsen abgesagt.

Wie schon zum Saisonauftakt in Haßfurt hat EVP-Trainer Stan Mikulenka auch diesmal voraussichtlich den kompletten Kader zur Verfügung. Fraglich ist nur, wer im Tor steht, hat sich doch Maximilian Müller am Dienstag krank gemeldet. Bei der Zusammenstellung der Reihen will der Coach weiter verschiedene Möglichkeiten testen, um später bei den Punktspielen die schlagkräftigsten Formationen ins Rennen schicken zu können.

Fleiß und Erfolg

Eine feste Größe ist dabei heuer auch Sven Adler, der in der vergangenen Saison fast durchgehend die Bank drücken musste. Mikulenka lobt dagegen nicht nur seinen Trainingsfleiß, sondern freute sich auch mit ihm über seinen Torerfolg in Haßfurt.

Schweinfurt hat mit seinen zwei ausgeglichene Sturmreihen um Dion Campbell und Stephan Trolda beim knappen 6:5-Erfolg über den Regionalligisten Luchse Lauterbach bewiesen, dass das Team mit seinem neuen Trainer Zdenek Vanc auch in dieser Landesliga-Saison um den Aufstieg mitspielen will. Im Frühjahr waren die Unterfranken, die nach der Vorrunde den ersten Platz vor Amberg belegt hatten, im Play-Off-Viertelfinale überraschend an Königsbrunn gescheitert.

Das für Sonntag, 17. September, geplante Vorbereitungsspiel des EVP beim Regionalligisten Chemnitz Crashers fällt aus. Die Sachsen, die im ersten Test gegen die Saale Bulls aus Halle mit 0:16 Toren böse unter die Räder gekommen sind und im ohnehin nur 14 Cracks umfassenden Kader neuerdings auch noch zwei Verletzte beklagen müssen, können aktuell keine Mannschaft stellen. Trainer und Sportliche Leitung vereinbarten bei einer spontanen Krisensitzung, das sehr dünn besetzte Spielermaterial zu schonen. Priorität habe eindeutig das kurzfristig für den morgigen Samstag anberaumte Pflichtspiel gegen die Muskau Bombers.

ISI REINL