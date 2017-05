Nur in Troschenreuth lief Freinacht aus dem Ruder

Polizei gibt Übeltätern noch eine Chance - Ansonsten blieb es in Oberfranken weitgehend ruhig - vor 1 Stunde

TROSCHENREUTH/BAYREUTH - Weitestgehend friedlich und ohne herausragende Ereignisse verlief die Freinacht im Regierungsbezirk. Nur vereinzelt beschäftigten Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungsdelikte die Beamten. Eine Ausnahme bildete nur der Pegnitzer Ortsteil Troschenreuth. Hier will die Polizei den Übeltätern aber noch eine Chance geben, den Schaden wieder gut zu machen.

Im Pegnitzer Ortsteil Troschenreuth schlugen Übeltäter in der Freinacht über die Stränge. © Polizei



Insgesamt zieht die Oberfränkische Polizei eine positive Bilanz. Rund 25 Mal mussten die Ordnungshüter im Regierungsbezirk anlässlich der sogenannten Freinacht ausrücken. In den allermeisten Fällen waren Ruhestörungen der Grund für den Polizeieinsatz. Einige wenige „Freinachtgänger“ schlugen aber auch dieses Jahr wieder über die Stränge. So verzeichnete die Polizei zwei Sachbeschädigungen, bei denen Unbekannte unter anderem Verkehrszeichen demolierten.

Außerdem kam es im Laufe der Nacht zu zwei Körperverletzungsdelikten, dabei zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu. Insgesamt verlief die Nacht aber ohne außergewöhnliche Ereignisse und somit aus Sicht der Oberfränkischen Polizei vergleichsweise ruhig.

Weniger amüsiert über die Vorfälle war die Pegnitzer Polizei, wo in diesem Jahr ihrer Ansicht nach das Brauchtum übertrieben worden sei. In Troschenreuth waren in der Nacht auf den 1. Mai mal wieder die Hexen unterwegs. Es wurden nicht nur wie üblich Gartengeräte, Mülleimer und Fußmatten fortbewegt und in nährer Entfernung abgelegt. Dieses Jahr wurden zudem zwei Gartenstühle und ein Tisch entwendet sowie eine Gartenbank und ein Liegestuhl beschädigt.

Insgesamt wird der Schaden mit rund 400 Euro beziffert. Die Polizei geht davon aus, dass die Vertreter der Walpurgisriten für den Schaden einstehen und sich mit dem Geschädigten umgehend in Verbindung setzen. Ansonsten wären weitere strafrechtliche Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Pegnitz die Folge.

