Nur Zuschüsse machen Rathaussanierung in Plech möglich

Gemeinderat segnet Haushalt ab und lobt die "grundsolide und ehrliche" Planung — Stets auf Luxusprojekte verzichtet

PLECH - Die Marktgemeinde hat für das laufende Jahr einen genehmigten Haushalt.

Die für 2018 vorgesehene Sanierung des Rathauses in Plech wird nicht billig. Die Gemeinde nutzt dafür die Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Kip. Foto: Brigitte Grüner



Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsentwurf der Verwaltung am Montagabend in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Alle waren sich einig, dass der Etat "grundsolide und ehrlich" sei.

Bürgermeister Karlheinz Escher (ÜWG) war vor der Diskussion auf die wesentlichen Posten im Haushalt eingegangen. Er freute sich, dass die Kommune in 2017 um 84.000 höhere Einnahmen im Verwaltungshaushalt hat. "Damit können wir sicherer planen als sonst."

Auch die freie Finanzspanne von mindestens 63.000 Euro wurde in diesem Jahr mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 183.000 Euro übertroffen. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liege die Gemeinde im vorderen Fünftel aller bayerischen Kommunen, sagte Escher.

Einige Investitionen, wie die Rathaussanierung, könnten nur angegangen werden, weil es aktuell gute Zuschüsse für solche Maßnahmen gebe. Bei Ausgaben von 567.000 Euro – aufgeteilt auf vier Jahre – erwartet der Markt eine Förderung in Höhe von insgesamt etwa 207.000 Euro.

Der geplante Natur- und Entdeckerpfad auf dem Gottvaterberg sei eine gute Chance für den Tourismus. Er werde als erste Leader-Maßnahme im südlichen Landkreis gefördert.

Heinz Stark (ÜWG) sprach von einer "gesunden Gemeinde", die seit vielen Jahren ihre Hausaufgaben mache und dabei stets auf Luxusprojekte verzichtet habe. Einen Extradank sprach seine Parteikollegin Renate Pickelmann dem Kämmerer Roland Leuchner aus. Er habe Notwendiges und Machbares in einem überschaubaren Spielraum eingeplant. Kredite müssen daher nicht aufgenommen werden. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Vorjahr kämen der Gemeinde jetzt zugute, wenn diverse Vorhaben vorfinanziert werden müssen, bevor die versprochenen Zuschüsse fließen, so Pickelmann weiter.

Für die Zukunft

Hans Herzog (CSU/ Grüne) verwendete die Begriffe "Solidität, Stabilität und Sicherheit" für den Haushaltsentwurf. Die geplanten Maßnahmen "Barrierefreiheit der Schule" und "Sanierung des Rathauses" nannte er "Zukunftsprojekte". Reinhold Meyer (Wählervereinigung Ottenhof) war zufrieden, dass im Plecher Etat keine "versteckten Schulden" zu finden sind. "Es sind durchwegs ehrliche Zahlen."

Nach den Kosten für das Kameramuseum erkundigte sich Stefan Keck (CSU/Grüne). "Eigentlich nichts", meinte Bürgermeister Escher. Freilich zahle die Gemeinde die Heizung und Gebäudeversicherung sowie den laufenden Unterhalt. Diese Posten würden aber auch ohne Museum anfallen. Mit zwei Räumen pro Kombiklassen hätten die Grundschüler in Plech trotz Kameramuseum ausreichend Platz. Sollte es in Zukunft wieder mehr Schüler geben, könnte die Gemeinde bei den Museumsräumen Eigenbedarf anmelden. Dass es so weit kommen könnte, kann sich zum momentanen Zeitpunkt jedoch niemand aus dem Gemeinderat vorstellen.

