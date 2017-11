Nürnberger schrottete Porsche: 150.000 Euro Schaden

Nach Schleuderpartie auf nasser A9 unter der Leitplanke steckengeblieben - vor 10 Minuten

WEIDENSEES - Die Power und die Geschwindigkeit seines Porsche hat ein 37-jähriger Nürnberger offensichtlich unterschätzt. Bei einem Unfall auf der A9 im Veldensteiner Forst katapultierte er die Leitplanke aus der Verankerung. Der Sachschaden: 150.000 Euro.

Am Montagvormittag war der 37-Jährige mit dem Sportwagen auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche kam ins Schleudern und krachte danach in die rechte Schutzplanke, die aus der Verankerung gerissen wurde. Darunter blieb der Wagen völlig zerstört stecken.

Der Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt. Die Unfallstelle musste durch die örtlichen Feuerwehren und das Technische Hilfswerk abgesichert werden. Der Gesamtschaden beträgt 150.000 Euro. Eine Strafanzeige erwartet den Porschefahrer.

