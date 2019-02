Nürnberger setzt auf A9 Schneepflug außer Gefecht

Bei Überholmanöver ins Schleudern geraten - 20.000 Euro Sachschaden - vor 1 Stunde

PLECH - Bei Schneetreiben ein Winterdienstfahrzeug auf der Autobahn zu überholen, ist meist keine gute Idee. Das musste jetzt auch ein Nürnberger erfahren, als er ins Schleudern geriet und gegen den Schneepflug prallte. Dieser wurde schwer beschädigt und war nicht mehr einsatzbereit.

Am Sonntagmittag befuhr ein 62-Jähriger aus dem Raum Nürnberg mit seinem Pkw die Autobahn von Nürnberg kommend in Fahrtrichtung Berlin. Auf Höhe der Anschlussstelle Plech wollte er an einem Schneeräumfahrzeug der Autobahndirektion rechts vorbeifahren. Bei einsetzendem Schneetreiben und ohnehin schon schneebedeckter Fahrbahn geriet er neben dem Winterdienstfahrzeug ins Schleudern und stieß seitlich gegen das ausgefahrene Räumschild.

Hierbei wurde das Winterdienstfahrzeug nicht unerheblich beschädigt, sodass ein weiterer Einsatz nicht mehr möglich war. Das Fahrzeug des Nürnbergers musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Ausfalls kam es in der Folge zu erheblichen Behinderungen auf der A9 zwischen Plech und Bayreuth.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Den Fahrer des Pkw erwartet nun ein Bußgeldverfahren, sowie einen Punkt in Flensburg.

