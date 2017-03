Oberfranken-Stiftung fördert die Faust-Festspiele

Auch Landrat Hermann Hübner spricht von einem hochinteressanten Projekt - vor 2 Stunden

PEGNITZ/BAYREUTH - Als ein Wagnis, aber auch als hochinteressantes Projekt hat Landrat Hermann Hübner (CSU) die Faust-Festspiele bezeichnet, die am 16. Juli in Pegnitz an den Start gehen. Der Ausschuss für Fragen des Sports und der Kultur folgte ihm und stellte eine Förderung durch den Landkreis in Aussicht.

Im Juli sollen die Faust-Festspiele in Pegnitz an den Start gehen. © Hans von Draminski



In Pegnitz nicht unumstritten, will der eigens dafür gegründete Verein das Vorhaben am Schloßberg im Sommer unverdrossen starten (wir berichteten). Im Juli und August seien nicht weniger als 25 Vorstellungen von Faust I geplant. Nach Ansicht des Landrats seien die Voraussetzungen dafür inzwischen geschaffen: Die Stadt Pegnitz habe dem Projekt zugestimmt, der Verein sorge für die Organisation und die Finanzierung, wobei bereits eine breite Unterstützung durch Sponsoren gewährleistet sei.

Weil die neu gegründeten Faust-Festspiele aber auf weitere Unterstützung angewiesen seien, würden sich auch die Oberfranken-Stiftung und der Landkreis beteiligen, der über seine Mittel für überörtlich bedeutende Kultur bis zu 5000 Euro in Aussicht stellen könne. Auf den Einwand von Sonja Wagner (SPD), dass der Kreiszuschuss laut Grundsatzbeschluss nicht höher ausfallen dürfe als der Betrag, den die Stadt beisteuere, erwiderte Stadt- und Kreisrat Oliver Winkelmaier (SPD), dass Pegnitz seines Wissens nach 10 000 Euro zugesagt habe.

Landrat Hübner ist zuversichtlich, dass der zuständige Kreisausschuss seinem Vorschlag folgt, schließlich könne es nicht sein, dass der Landkreis auswärtige Kultureinrichtungen wie das Hofer Städtebundtheater fördere, die aus seinem Gebiet aber im Regen stehen lasse.

