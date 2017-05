Oberfränkisches "Must be" in Pegnitz

30. Wirtschaftsflinderer steckte auch Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz an - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Empfang war schon ohne Bier zünftig: Mit Trompete, Akkordeon und Teufelsgeige spielte das Goaßbock-Trio im Schützenhaus am Zipser Berg die geladenen Gäste zu den Plätzen. Eng war es unter den weiß-blauen Girlanden und an den Tischen mit dem Rautendeko.

Mehr Menschen passten nicht in das Schützenhaus am Zipser Berg. Der Wirtschaftsflinderer führt alle Jahre Unternehmer, Behördenleiter, Schuldirektoren, Geistliche und Ehemalige bei Bier und Information zusammen. © Klaus Trenz



Einmal im Jahr trifft sich alles was Rang und Namen in der Region hat bei Flinderer-Bier. Zusätzlich werden als Unterlage Blut- und Leberwürste, Bratwürste, Rippla und Kraut gereicht. Ein oberfränkisches "Must be", wie Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz den Wirtschaftsflinderer bezeichnet hat. Sie gab sich im offiziellen Teil kämpferisch für "ihren" Regierungsbezirk. Voller Stolz gab sie bekannt, dass seit dem Jahr 2015 alle Landkreise in Oberfranken Wachstumsgewinne zu verzeichnen hätten. "Wir Oberfranken dürfen uns Superlative zutrauen", setzte Piwernetz die durchaus erwarteten Impulse. Und erntete dafür viel Beifall.

Klaus Liebig, Vorsitzender des Pegnitzer Wirtschaftskreises, überreichte als Dank "Blümchen und Pralinchen", wie er es locker formulierte. Noch lockerer gab sich Altbürgermeister Manfred Thümmler. Dieses Treffen von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Sport, Unternehmern, Kirchenleuten und Schulen ist quasi sein Kind. Als Wirtschaftstag ist dieses Zusammenrücken bei Informationen und Bier einst ins Leben gerufen worden. Im vergangenen Jahr hat Thümmler den Stab an den Wirtschaftskreis weitergegeben. Zum 30. Mal fand dieser Pegnitzer Höhepunkt in der Flindererzeit (O-Ton Uwe Raab) statt. Und Thümmler blühte in seiner ausführlichen Begrüßung so richtig auf. Hieß auch viele Ehemalige willkommen und sorgte mit der einen oder anderen Anekdote für Gelächter. 32 Minuten nahm sich der Altbürgermeister dafür. "Der Zeitplan ist nur eine ungefähre Orientierung", meint er scherzhaft.

Mit Ernst und Sorge blickte dagegen Bürgermeister Raab auf die aktuelle Situation in Europa und auf die unsäglichen Verordnungen der EU. Raab forderte ein, dass Würde und Respekt in der Gesellschaft wieder einen Platz bekämen.

MICHAEL GRÜNER