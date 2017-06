Oberpfälzer kämpft Braunbärin nieder

Neben Boxveranstaltungen gab es früher im Bierzelt auch Kampf zwischen Mensch und Tier - vor 58 Minuten

PEGNITZ - Kürzlich war es wieder soweit: Kaum hatte sich ein Zirkus in Pegnitz angesagt, schon machten Tierschützer mit Boykottaufrufen gegen Auftritte von vierbeinigen Artisten mobil. Vor 40 Jahren war alles noch ganz anders: Da kämpften im vollen Bierzelt am Knopferweiher nicht nur Boxer, vielmehr traten mutige Männer sogar gegen einen ausgewachsenen Braunbären an.

Erst ein baumstarker Oberpfälzer bezang die Braunbärin "Yogi". © Bruckner



Erst ein baumstarker Oberpfälzer bezang die Braunbärin "Yogi". Foto: Bruckner



Trotz eines gleichzeitigen Fußball-Länderspiels drängten damals die Massen scharenweise ins Zelt. Obwohl sich im Vorprogramm Brutalo-Fleischberge und nur äußerst knapp verhüllte Blondinen in Catch-Einlagen übten, wollten alle nur eines sehen: Den Kampf zwischen Mensch und Tier. Kein Wunder, hatten doch schon im Vorfeld drei mutige "Lokalmatadore" angekündigt, es mit der Bärendame "Yogi" aufnehmen zu wollen.

Der Braunbär machte es den Kontrahenten nicht leicht. © Bruckner



Der Braunbär machte es den Kontrahenten nicht leicht. Foto: Bruckner



Hans Weißmann, der sich vorher schon ordentlich Mut angetrunken hatte, musste als Erster erfahren, dass mit der Drei-Zentner-Dame nicht zu spaßen war. In einem Blitzangriff ging "Yogi" den Gegner an und hatte ihn schon auf den Rücken geworfen, bevor der überhaupt zu einer Abwehrreaktion in der Lage war. Unglücklich traf dabei der lederne Beißkorb die Nase des tapferen Pegnitzers. Blutbesudelt musste der wackere Kämper die Walstatt verlassen. Die Diagnose im Krankenhaus war ernüchternd: Das Nasenbein war zwischen den Augen gebrochen, weiter unten sogar zersplittert.

Festwirt Wittmann feierte den Sieger aus der Oberpfalz. © Bruckner



Festwirt Wittmann feierte den Sieger aus der Oberpfalz. Foto: Bruckner



Manfred "Tarzan" Heidler, einen Pegnitzer, der so ziemlich alle Kampfsportarten betrieb, schreckte das Schicksal seines Vorgängers nicht im Geringsten. Mit Bullenkraft und der Geschicklichkeit eines trainierten Ringers nahm er beherzt den Kampf auf.

Die Pegnitzer Kämpfer hatten gegen den Braunbären das Nachsehen. © Foto: Bruckner



Die Pegnitzer Kämpfer hatten gegen den Braunbären das Nachsehen. Foto: Foto: Bruckner



Der Bärin blieb nichts anderes übrig, als ihr Gewicht einzusetzen und den wackeren Gegner nach einigem Hin und Her am Boden festzunageln, ohne ihn allerdings schultern zu können. So endete der Kampf unentschieden. Für den Höhepunkt des Abends sorgte dann zweifellos der 37 Jahre alte Starkstromelektriker Heinz Dziura aus Amberg, der mühelos mehr als eine halbe Tonne vom Boden wegheben konnte. Nach einem freundlichen "Händedruck" des Pfälzers, den "Yogi" prompt mit einer Watsch’n quittierte, ging’s im Geviert so richtig rund.

Im ersten Anlauf erwischte die Bärin Dziura auf dem falschen Fuß: Er musste auf die Knie. Den nächsten Angriff indes pendelte er geschickt aus, bekam nach einem kurzen Schlagabtausch das "Mädchen" zu fassen und schulterte es an den Seilen. Beifall umrauschte den freudestrahlenden Sieger. Damals sorgte der fulminante Kampfabend noch lange danach für Gesprächsstoff, heute dagegen wird nur mehr geklagt, dass nichts mehr los ist. Daran sind aber nicht nur die Tierschützer schuld.

RICHARD REINL