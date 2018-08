Obstklau: Mundraub gibt es nicht

PEGNITZ - Den Pegnitzer Obstgartenbesitzern Werner und Hanna Häckel wurde auf dem nicht umzäunten Grundstück hinter dem Schloßberg, direkt am Weg nach Körbeldorf bei der Abzweigung nach Büchenbach, ein kompletter Zwetschgenbaum leergeräumt. Anwalt Hans-Walter Hofmann weiß: In solchen Fällen handelt es sich nicht um Mundraub, sondern Diebstahl.

Zwetschgen von fremden Bäumen pflücken ist kein Mundraub, sondern Diebstahl. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Herr Hofmann, was ist eigentlich Mundraub und gibt es ihn noch?

Hans-Walter Hofmann: Seit mindestens 1975 gibt es ihn definitiv nicht mehr. Unter Mundraub verstand man nach Strafgesetz die Entwendung von Nahrungs- oder Genussmitteln von unbedeutendem Wert oder geringer Menge zum alsbaldigen Verbrauch. In der Bevölkerung hält es sich aber absolut, dass es den Mundraub noch gibt. Fremdes Obst nehmen ist aber Diebstahl.

Sagen wir mal, die Diebe bei den Häckels würden gefunden und überführt. Mit welcher Strafe müssten sie rechnen?

Hofmann: Der Geschädigte muss einen Strafantrag stellen, es sei denn, die Staatsanwaltschaft bejaht das besondere öffentliche Interesse. Dann sind wir im § 242 StGB, genau so als ob es sich um ganz normalen Diebstahl, also beispielsweise Ladendiebstahl, handelt. Verstöße gegen den § 242 werden mit Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet. Wegen ein paar Eimern Zwetschgen wird man sicherlich nicht zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werden, aber es hat schon Fälle gegeben, in denen Diebe im Wiederholungsfall wegen einer geklauten Schachtel Zigaretten in Haft kamen.

Gibt es einen juristischen Unterschied, ob ich eine Handvoll Zwetschgen nehme oder mit Eimern den ganzen Baum abernte?

Hofmann: Vom Tatbestand her gibt es da keinen großen Unterschied. Bei der Strafzumessung werden aber natürlich auch die Tatfolgen berücksichtigt. Wenn der Zwetschgendieb die Früchte weiterverkauft und Pech hat, wird ihm das vielleicht schon als gewerbsmäßiger Diebstahl ausgelegt. Außerdem spielt es eine Rolle, ob es sich um eine einmalige Sache handelt, oder ob ihm nachgewiesen werden kann, dass er regelmäßig Zwetschgen klaut.

Kommen wir zum Klassiker: Äste eines Zwetschgenbaums ragen über den Zaun auf den Gehsteig. Dürfen sich Passanten bedienen?

Hofmann: Nein, dürfen sie nicht, weil diese Zwetschgen immer noch jemandem gehören. Was auf dem Baum wächst, gehört dem Eigentümer des Baumes. Die Ausnahme sind Wildfrüchte und Pilze. Die darf man sammeln — für den eigenen Gebrauch. Wenn man sie weiterverkauft, wird es schon problematisch.

Was ist, wenn vom Obstbaum des Nachbars Früchte auf meine Seite des Zauns fallen?

Hofmann: Wenn das Obst auf meine Seite gefallen ist, gilt das als sogenannter Überfall. Dann darf ich das Obst behalten. Ich darf es aber nicht pflücken und Äste abschneiden ist auch immer problematisch. Da muss dem Eigentümer erst eine angemessene Frist gesetzt werden, um die auf das fremde Grundstück ragenden Äste abzuschneiden. Erst wenn diese Frist verstrichen ist und der Eigentümer nicht tätig wurde, darf abgeschnitten werden.

