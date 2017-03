Obwohl Fahrer torkelte ergab Alko-Test 0,00 Promille

Verwirrter und desorientiert wirkender Mann stand unter Drogeneinfluss - vor 9 Stunden

BINDLACH - Da staunte die Polizei nicht schlecht: Obwohl ein Autofahrer torkelte und nicht mehr gerade stehen konnte, ergab ein Alkoholtest 0,00 Promille. Das Rätsel war schnell gelöst: Der Mann stand unter Drogen.

Aus zunächst ungeklärter Ursache kam am Samstagmorgen ein 48-jähriger BMW-Fahrer im Bindlacher Kreisel nahe der Bärenhalle von der Fahrbahn ab, durchquerte den Straßengraben und fuhr noch ein Stück auf den Radweg in Fahrtrichtung Röhrig, bevor er seinen Pkw in der dortigen Bushaltestelle parkte. Ein Zeuge konnte beobachten, dass der Fahrer torkelte und nicht gerade stehen konnte. Ein von der hinzugerufenen Polizeistreife angebotener Alko-Test ergab allerdings einen Wert von 0,00 Promille.

Da der Betroffene einen verwirrten und desorientierten Eindruck auf die Beamten machte, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief hinsichtlich Morphin und Benzodiazepin positiv. Es folgte eine Blutentnahme beim Betroffenen im Klinikum Bayreuth.

Außerdem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein des Mannes sichergestellt. Weiter erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge des Genusses anderer berauschender Mittel.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr

Mail an die Redaktion