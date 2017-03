Offenes Ohr für die Auerbacher Jugend

AUERBACH - "Mit unserer Jugendarbeit sind wir auf dem richtigen Weg", sagt Bürgermeister Joachim Neuß. Seit September 2012 beschäftigt die Stadt eine Jugendpflegerin. Viele Initiativen und Projekte sind in dieser Zeit auf den Weg gebracht worden.

Seit September 2015 ist Sonja Vidak jeweils halbtags im Rathaus (l. Bürgermeister Joachim Neuß) und in der Mittelschule (r. Rektor Ferdinand Höllerer) zu erreichen. Foto: Archiv



Im Herbst 2015 kam Sonja Vidak nach Auerbach. Die Ambergerin ist — wie ihre Vorgängerinnen — jeweils halbtags als Jugendsozialarbeiterin an Schulen (kurz: JaS) an der Mittelschule tätig und als Jugendpflegerin im Rathaus. Für eine Teilzeitstelle sind die Aufgaben durchaus vielfältig, sagt der Bürgermeister. Neben der persönlichen Beratung von Jugendlichen und Familien zählt die Kooperation mit örtlichen Vereinen, Verbänden und Organisationen zu den Aufgaben.

Auch eigene städtische Angebote für Jugendliche werden organisiert. Beispiele dafür sind das Ferienprogramm der Stadt oder ergänzende Angebote wie eine Beachparty speziell für die Jugend, ein Kochkurs oder Kinderschminken.

Die Jugendpflegerin legt Wert darauf, die Jugendlichen zur Übernahme von Verantwortung für einzelne Aufgabenbereiche in der Jugendarbeit zu befähigen. Im Rahmen der Initiative "Jugend4Jugend" ist dies möglich. Zudem kümmert sie sich um die Umsetzung überörtlicher Angebote in Auerbach. Die Taschengeldbörse des Landkreises — ein Angebot, wie Jugendliche ihr Taschengeld aufbessern können — ist ein Beispiel dafür.

Darüber hinaus bietet Sonja Vidak Information und Fachberatung für alle Organisationen, die in der Jugendarbeit tätig sind, sowie für Kinder, Jugendliche, Eltern und Jugendleiter. Sie ist auch zuständig für die Vermittlung an weiterführende Beratungsangebote. "Die Kombination, dass Frau Vidak halbtags als JaS-Kraft an unserer Mittelschule tätig ist, hat sich ausgesprochen bewährt", betont der Rathauschef.

Angebote in den Ferien

Eine intensive Zusammenarbeit gibt es mit dem Jugendbeauftragten des Stadtrats, Michael Streit. Zusammen wird das Ferienprogramm, dessen Vorbereitung für 2017 schon angelaufen ist, organisiert. Regelmäßige Treffen finden einmal im Monat statt. Über das Jahr verteilt gibt es zusätzliche Angebote, die zusammen mit der Initiative "Jugend4Jugend" in die Tat umgesetzt werden.

Mit diesen Projekten möchte die Stadt auf keinen Fall in Konkurrenz zu den örtlichen Vereinen treten. Für die jungen Leute gibt es ein ausgesprochen breites Angebot in den Vereinen, Verbänden und Organisationen, betont Neuß. "Hier wird sehr viel engagierte ehrenamtliche Arbeit geleistet, die natürlich auch den Nachwuchs in den Vereinen sichern soll."

In Vereinen aktiv

Es sei beeindruckend, wie hervorragend dies vielen Vereinen gelinge, gerade auch dort, wo es nicht nur um Spaß gehe, wie in den Feuerwehren, dem Roten Kreuz, der Wasserwacht oder wo traditionelle Werte im Mittelpunkt stünden, wie beim Heimat- und Volkstrachtenverein.

Auch die Sportvereine oder die Garden der Faschingsgesellschaften, verschiedene Chöre, die Knabenkapelle und viele Vereine mehr leisteten hervorragende Jugendarbeit. "Diese wollen wir als Stadt fördern und nicht durch konkurrierende Angebote behindern." Den Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit steht Sonja Vidak bei Bedarf beratend zur Seite.

Auch wenn ein fester Jugendtreff, wie es ihn einige Jahre im früheren Lokführerhaus gab, nicht mehr forciert werde, sei die städtische Jugendarbeit mit den dargestellten Aufgabenfeldern gut und effektiv strukturiert und bei Jugendpflegerin Sonja Vidak und Jugendbeauftragtem Michael Streit in guten Händen.

Austausch mit Ämtern

Die Stadt befinde sich laut Neuß im regelmäßigen Austausch mit dem Jugendamt und anderen Behörden. "Aus diesen Gesprächen sind keinerlei Defizite erkennbar, so dass wir davon ausgehen können, dass wir mit dieser systematischen Arbeit auf dem richtigen Weg sind."

Von der Arbeit von Sonja Vidak profitieren nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die Interesse an besonderen Veranstaltungen und Aktivitäten haben, sondern auch angehende Auszubildende. Sie führt auf Wunsch Bewerbungstrainings für junge Leute durch. Dieses Angebot wurde in der Mittelschule und der Realschule durch die Jugendpflegerin beworben.

Wer Interesse hat, kann am Nachmittag im Rathaus vorsprechen. Sonja Vidak bietet an, gemeinsam mit den Jugendlichen geeignete Bewerbungsunterlagen zu erstellen und künftige Absolventen auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten.

Dieses Angebot wird vereinzelt genutzt, so Joachim Neuß. Für den Herbst ist in Kooperation mit dem Markt Königstein ein mehrtägiges Bewerbungstraining im Rahmen eines Kurses bei der Volkshochschule geplant.

Info: Sonja Vidak steht im Rathaus (Erdgeschoss, Zimmer 0.7) Jugendlichen und Eltern in der Regel an Nachmittagen für alle Fragen zur Verfügung, die im Jugendalter wichtig sein können. Telefonisch ist sie unter (0 96 43) 2 03 84 erreichbar. In der Mittelschule hat Sonja Vidak die direkte Telefondurchwahl (0 96 43) 2 06 26 52.

