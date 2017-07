Ohne Hochwasserschutz wäre Waischenfeld untergegangen

Ort war 1992 Zentrum eines Jahrhundert-Unwetters - Bewohnern stand das Wasser im Wortsinn bis zum Hals - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - "Was haben wir nur verbrochen, dass wir so bestraft werden? Für den Ferienpark haben wir doch schon genug gebüßt." Fassungslos besichtigte Bürgermeister Hans Schweßinger immer wieder die immensen Schäden, die ein Jahrhundert-Unwetter vor genau 25 Jahren in der Nacht zum 22. Juli 1992 im Wiesentstädtchen angerichtet hatte. Binnen eineinhalb Stunden waren bei einem Gewitter knapp 100 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen.

Auch mehrere Autos wurden von den Flutmassen mit ins Tal gerissen. Foto: Richard Reinl



Das Stadtoberhaupt konnte nach Mitternacht gerade noch den Notruf an die Polizei in Pegnitz absetzen, dann brachen alle Strom- und Telefonnetze zusammen. Waischenfeld war über eine Stunde lang völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Feuerwehr, Polizei und THW hatten größte Probleme, überhaupt in die Gemeinde vorzudringen. Alle Einfallsstraßen waren blockiert: Aus Richtung Behringersmühle versperrte ein Erdrutsch die Zufahrt, in Oberailsfeld war die Ortsdurchfahrt unterspült, aus Richtung Langenloh und Nankendorf hatte die Wiesent die Fahrbahnen in riesige Seen verwandelt, Schleichwege durch die Wälder waren durch umgestürzte Bäume unpassierbar. So mussten sich die Helfer mit Motorsägen, Seilwinden und schweren Räumschilden den Weg freikämpfen.

Das Notstandsgebiet umfasste insbesondere den Schloß- und den Kaulberg. Dort und im Sportgeschäft Schmitt in der Hauptstraße sorgten außerdem auslaufende Brenn- und Treibstoffe für besondere Gefahr. Das Auspumpen des Sporthaus-Kellers, in dem das ganze Lager vernichtet wurde, gestaltete sich äußerst schwierig, nachdem zu allem Überfluss auch noch der Motor des nagelneuen fahrbaren Ölabscheiders heiß lief.

Bürgermeister Hans Schweßinger (r.) fassungslos an der metertief völlig ausgespülten Straße hinauf zur Kirche und zur Burg. Foto: Richard Reinl



Die Verwüstungen in Waischenfeld übertrafen selbst die schlimmsten Befürchtungen: Das Rathaus war von meterhohen Schlammbergen umgeben, die Straßen standen knietief unter Wasser. Katastrophale Zustände dann "Am Schloßberg". Weil die Kanalisation, verstopft durch Geröll vom Burg-Parkplatz, die gewaltigen Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte, rutschte die steile Zufahrt zum Burggelände ab. Die Sturzbäche vermischten sich mit zentnerschweren Teerplatten sowie dem mehrere Meter starken Unterbau und rissen alles zu Tal.

Autowracks türmten sich

Drunten, wo am Nachmittag bei glühender Hitze noch Terrassen und Vorgärten Einheimische und Urlauber zum Sonnenbaden eingeladen hatten, türmten sich jetzt Autowracks übereinander. Asphalt- und Sandberge leiteten die Wasserfluten in die Wohnungen. Betten schwammen davon. Besonders schlimm hatte es die Familie von Georg Hartmann getroffen: "Bis ich, aufgeschreckt vom Gewitter, die hereinbrechenden Sturzbäche bemerkte, war es schon zu spät. Ich brachte die Türen nicht mehr auf." Erst als seinen Angehörigen das Wasser schon bis zum Hals stand, bahnte sich die schmutzige Brühe durch geborstene Fenster selbst den Weg ins Freie.

Bereitwillig zeigte Georg Hartmann Helfern und Nachbarn die Zerstörungen: "Die Betten sind unter der Decke geschwommen, die nagelneue Polstergarnitur im Wohnzimmer ist zertrümmert, die Küchenschranke liegen kreuz und quer übereinander. Im Keller ist der Boden unter einem halben Meter Schutt verschwunden. Den Vorgarten finde ich überhaupt nie mehr."

Tränen im Hotel

Kaum anders präsentierten sich die Nachbarhäuser und die Zustände im nagelneuen Bettenhaus des Hotels "Post" trieben Angestellten wie Gästen die Tränen in die Augen: Eine einzige Schlammwüste. Auch hier bereitete sich der Sturzbach sein Bett selber: Am "Raum Egloffstein" vorbei, die Treppe hinunter, in die Rezeption und von dort hinaus auf den Marktplatz. Viele Gäste in dem ausgebuchten Haus wurden im Schlaf überrascht. "Sie mussten sich später ihre Habseligkeiten mühsam im ganzen Ort zusammensuchen.

Ein Ehepaar aus dem Raum Neuss fand seine fortgespülte Fototasche am nächsten Morgen hundert Meter weiter in der Ortsdurchfahrt — ohne die teuren Objektive. Dennoch konnten die beiden dem Ganzen im ersten Schock sogar eine lustige Seite abgewinnen: "Eine ganz neue Form des Abenteuerurlaubs."

Viele reisten ab, nachdem ihr Gepäck entweder weggespült oder völlig durchnässt war. Verkehrsamtsleiter Sponsel hätte ihnen auch gar kein Ausweichquartier anbieten können: "Waischenfeld ist derzeit völlig ausgebucht".

Einen Gast allerdings ließ das Unwetter kalt. Die Bitte der Feuerwehrleute, doch sein Auto wegzufahren, um den Kaulberg räumen zu können, beantwortete er elf Stunden nach dem Unwetter knapp und bündig: "Lasst mich doch erst einmal ausschlafen."

Noch in der Nacht organisierte das Einsatzkommando Firmen aus dem ganzen Landkreis für sofortige Aufräumarbeiten, um wenigstens die Staatsstraße schnell wieder passierbar zu machen. Dabei stellte sich spontan auch eine Abordnung der Bundeswehr-Patenkompanie aus Bayreuth zur Verfügung. Landrat Dr. Klaus-Günter Dietel, der sich am frühen Morgen ein Bild von der Schadenslage machte, zeigte sich so betroffen, dass er umgehend bei Finanzminister Georg von Waldenfels um staatliche Finanzhilfe für Waischenfeld nachsuchte.

US-Soldaten von Blitz getroffen

Obwohl Waischenfeld zweifellos das Zentrum des Unwetters bildete, kamen auch andere Gebiete nicht ungeschoren davon: In Creußen wurden zwei US-Soldaten vom Blitz getroffen, aber nicht ernsthaft verletzt. Schlimmer erging es einer 23-köpfigen Schulklasse, der auf dem Campingplatz in Tüchersfeld vom Sturm die Zelte weggerissen wurden. Die Jugendlichen bekamen ein Ausweichquartier in der Pottensteiner Turnhalle. Aus Nankendorf berichten die Bürger vom größten Hochwasser nach dem Krieg.

Bürgermeister Schweßinger dankte allen Helfern: "Sie haben Hervorragendes geleistet. Hätten wir aber kurz vorher nicht die Hochwasserfreilegung durchgeführt, wäre Waischenfeld untergegangen."

