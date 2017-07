Ohne Schein auf der A9 an Zivilstreife vorbeigerast

Um die Hälfte zu schnell Zivil-Überwachungsfahrzeug der Polizei überholt - vor 1 Stunde

BINDLACH - Ausgerechnet ein ProViDa-Fahrzeug der Verkehrspolizei überholte ein 47-jähriger Pole auf der Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Folgen: Erst musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen, ehe er mit der Bahn weiterfahren durfte.

Bei ProViDa-Fahrzeugen handelt es sich um ein mobiles Verkehrsüberwachungssystem der Polizei. Hierbei bedeutet die Abkürzung ProViDa "Proof Video Data System", wodurch bereits indiziert wird, dass Verkehrsverstöße mit ihren spezifischen Daten - insbesondere in Kombination mit einer Videoanlage - beweissicher festgehalten werden können.

Mit 148 statt der erlaubten 100 km/h fuhr der 47-Jährige mit seinem Audi Q7 an der Ausfahrt Bindlacher Berg an einem solchen Zivilfahrzeug der Polizei vorbei. Bei der folgenden Kontrolle bei Bayreuth stellten die Beamten fest, dass der Raser nicht nur die Geschwindigkeit überschritten, sondern gar keine Berechtigung hatte, in Deutschland Fahrzeuge zu führen. Sein polnischer Führerschein war nicht gültig.

Ihn erwartet ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Erst nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung konnte er seine Reise mit der Bahn fortsetzen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.