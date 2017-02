Ohne Schein im Sekundenschlaf in Gegenverkehr

SACKDILLING - Am Freitagvormittag gegen 9.25 Uhr wäre es beinahe zu einem möglicherweise schweren Unfall auf der B 85 an der Abzweigung nach Sackdilling gekommen.

Ein knapp 26-jähriger US-Soldat befuhr die B 85 von Auerbach in Richtung Sulzbach-Rosenberg mit einem Mietfahrzeug und fiel bei der Abzweigung nach Sackdilling in einen sogenannten Sekundenschlaf. In der dortigen Rechtskurve fuhr er geradeaus weiter und geriet so auf die linke Straßenhälfte, wo sich genau in diesem Moment ein Ehepaar aus Vilseck mit seinem Pkw näherte.

Geistesgegenwärtig wich der Fahrer nach rechts aus, fuhr ins Bankett, wo er einen Metallpfosten umknickte, und dann die Böschung entlang und konnte — ohne Kontakt mit dem Auto des Unfallverursachers gehabt zu haben — unverletzt anhalten.

Sofort darauf nahm er die Verfolgung des US-Soldaten auf, der aber nach ungefähr 200 Metern von sich aus am rechten Straßenrand angehalten hatte.

Dass er wegen Übermüdung eingeschlafen und so den Unfall ausgelöst hatte, gab der US-Amerikaner von sich aus zu. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat. Seiner Bekannten, die den Pkw eigentlich angemietet hatte, verschwieg er dies. Da sie sich aber auch keinen Führerschein vorlegen ließ, erwartet auch sie eine Strafanzeige.

Weil der Pkw des Geschädigten möglicherweise im Unterbodenbereich beschädigt sein kann, sind Angaben zur Schadenshöhe derzeit noch nicht möglich. Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen bei dem Unfall unverletzt.

