Ohne Schein und Versicherung, aber mit Joint auf A9

Polizei stellte bei der Kontrolle eines Peugeots nahe Bayreuth ganze Reihe von Delikten fest - vor 18 Minuten

BAYREUTH - Wegen einer ganzen Reihe von Delikten muss sich ein 29-jähriger Berliner verantworten, der auf der A9 bei Bayreuth angehalten worden ist.

Am Donnertagfrüh kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen Peugeot an der Ausfahrt Bayreuth-Süd. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass sie vor über zwei Wochen in Berlin gestohlen wurden. Auch beim 29-jährigen Fahrer aus Berlin ergaben sich eine Reihe von Straftaten. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, dazu war sein Auto nicht versichert und versteuert. Zudem gab er auch gleich einen Tankbetrug in Berlin zu.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zu allem Überfluss einen Joint, der sichergestellt wurde. Zudem stand der Peugeot-Fahrer unter Drogen, was ein Test bestätigte. Eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt sowie eine saftige Strafanzeige waren die Konsequenzen.

Anschließend konnte der Berliner seine Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel in Richtung Süden fortsetzen.

