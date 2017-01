Ohne Schein und Versicherung auf der A9 unterwegs

Rehauer hatte selbst Zulassungsstempel auf die Kennzeichen geklebt - vor 18 Minuten

PEGNITZ - Obgleich er seit Monaten keinen Führerschein mehr besitzt und keine Versicherung für sein Fahrzeug besteht, war ein 47-Jähriger aus Rehau auf der Autobahn mit gefälschten Kennzeichen unterwegs. Er muss jetzt mit einer ganzen Serie von Anzeigen rechnen.

Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth hielten den Kastenwagen des 47-Jährigen am Sonntagnachmittag an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Sofort räumte er ein, dass er nach einem Unfall unter Alkoholeinwirkung seit mehreren Monaten keinen Führerschein mehr besitzt. Ebenso bestehe für sein Fahrzeug nach Beitragsrückständen keine Haftpflichtversicherung mehr.

Da seine Kennzeichen bereits entstempelt waren, besorgte er sich Zulassungsstempel und klebte diese auf seine Schilder um eine Zulassung vorzutäuschen. Auch alle Ausweispapiere des Rehauers waren seit über einem Jahr ungültig.

Die Beamten stellten die Kennzeichen und die Autoschlüssel sicher. Der 47-Jährige wird wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Versicherung und einer ganzen Reihe von Ordnungswidrigkeiten angezeigt.

rr