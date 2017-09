Oleg Seibel wechselt von Pegnitz nach Höchstadt

Alligators schließen mit der Verpflichtung des ehemaligen Ice Dogs ihre Spielersuche ab - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Der Höchstadter EC hat kurz vor dem Start der Eishockey-Bayernliga einen weiteren Spieler verpflichtet: Der 25 Jahre alte Stürmer Oleg Seibel kommt vom Ligakonkurrenten EV Pegnitz. Er wird voraussichtlich bereits am Freitag zum Testspiel gegen den ERV Schweinfurt mit den Alligators auf dem Eis stehen.

Oleg Seibel, der in der vergangenen Saison noch neben Alekandrs Kercs bei den Ice Dogs auf Torjagd ging, wechselt überraschend zum Liga-Konkurrenten Höchstadt. © Reinl



Dass sich am Kader der Höchstadt Alligators noch etwas tun könnte, hat Sportdirektor Jörg Schobert immer betont. Im Amateureishockey können Wechsel schnell über die Bühne gehen. Knapp anderthalb Wochen vor dem Start der neuen Spielzeit in der Bayernliga hat der HEC jetzt noch einmal zugeschlagen: Oleg Seibel soll die Offensive verstärken.

"Durch Oleg sind wir im Kader noch flexibler geworden", sagt Schobert. Mit Seibel und einschließlich Spielertrainer Daniel Jun haben die Alligators jetzt zwölf Angreifer in ihrem Kader, das würde für vier Offensivreihen reichen. Dazu kommen sieben Verteidiger und drei Torhüter. Zumindest nominell, denn etliche Spieler können sowohl in der Defensive als auch in der Offensive spielen.

Seibel ist allerdings ein reiner Stürmer. Er hat die Nachwuchsabteilung des EHC Bayreuth durchlaufen und gehörte anschließend zum Kader der Oberfranken in der Landes- und Bayernliga. Nach der Bayernliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga Süd mit dem EHC in der Saison 2012/13 wechselte der Deutsch-Kasache in die Oberliga Ost zu den Saale Bulls Halle, wo er in 30 Spielen 14 Scorerpunkte (neun Tore, fünf Vorlagen) erzielen konnte.

Aufgrund seines Studiums kehrte Seibel jedoch anschließend wieder in den Freistaat Bayern zurück und spielte dort zunächst bei den Blue Devils Weiden (25 Spiele, ein Tor, vier Vorlagen). In den vergangenen beiden Spielzeiten ging er für den EV Pegnitz in der Bayernliga auf Punktejagd und konnte dort 34 Scorerpunkte (20 Tore, 14 Vorlagen) verbuchen. Dass er Pegnitz verlassen würde, sei allerdings schon am Ende der vergangenen Saison klar gewesen, sagt Schobert. Er war allerdings vor kurzem noch mit dem Landesligisten Bad Kissingen in Verbindung gebracht worden, für den er gegen den EV Pegnitz vor zwei Wochen noch als Gastspieler aufgelaufen war.

Bei den Alligators wird Oleg Seibel die Rückennummer 71 tragen. Mit seiner Verpflichtung sei zumindest die aktive Suche nach Spielern für die Bayernliga-Saison beim HEC abgeschlossen, sagt Schobert. Ändern könnte sich am Team höchstens noch etwas, wenn ein Spieler unbedingt dazustoßen will. "Wenn Jaromir Jagr zu uns kommen wollte, würden wir nicht Nein sagen", scherzt Schobert.

Es ist aber davon auszugehen, dass der HEC mit den jetzigen 21 Spielern in die Testspiele gegen Schweinfurt (Freitag, 20 Uhr) und Schönheide (auswärts, Sonntag, 1. Oktober) gehen wird. Eine Woche später, am Freitag, 6. Oktober, beginnt die Bayernliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim TSV Erding.

