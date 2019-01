Ölofen defekt? Haus in Bindlach nach Brand unbewohnbar

Probleme mit gefrierendem Löschwasser - Zwei Bewohner wurden verletzt - vor 1 Stunde

BINDLACH - Unbewohnbar ist ein Haus in Bindlach, nachdem dort in den Mittagsstunden des Mittwoch ein Brand ausgebrochen war. Ursache war vermutlich ein defekter Ölofen. Große Probleme hatte die Feuerwehr bei ihrem Einsatz mit dem gefrierenden Löschwasser.

Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, ist das Haus in Bindlach nach dem Feuer unbewohnbar. © News5/Fricke



Geschätzte 60.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochvormittag bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Bindlach. Die beiden Bewohner kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt am Ölofen ausgebrochen sein.

Gegen 11 Uhr wählte ein Nachbar eines Anwesens in der Erlenstraße den Notruf und teilte den Brand des Ölofens mit. Zuvor hatte er die beiden älteren Bewohner aus der Wohnung in Sicherheit gebracht.

Beide Bewohner leicht verletzt

Rasch waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Kurz nach 12 Uhr waren die Flammen, die insbesondere das Erdgeschoss unbewohnbar gemacht und sich auch über die erste Etage bis ins Dachgeschoss ausgebreitet hatten, gelöscht. Die zwei Bewohner kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Brandfahnder der Kriminalpolizei Bayreuth nahmen am Schadensort Ermittlungen auf. Sie gehen nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt am Ölofen als Brandursache aus. Die Gemeinde Bindlach vermittelte den beiden Bewohnern bereits auf unbürokratischem Weg eine neue vorläufige Bleibe.

Der Bericht wurde um 16 Uhr aktualisiert.

