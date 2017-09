Onkel und Neffe als gemeinsame ASV-Trainer

Hans und Johannes Deinzer haben bei den Pegnitzer Handballern die Nachfolge von Karl Ross angetreten - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Lange haben die ASV-Handballer nach einem Nachfolger für Trainer Karl Ross gesucht. Rechtzeitig vor der am Sonntag beginnenden Bezirksligasaison konnte das Amt besetzt werden – und zwar gleich doppelt. Hans Deinzer und sein Neffe Johannes Deinzer coachen die Mannschaft gemeinsam.

Hans Deinzer und sein Neffe Johannes Deinzer folgen auf Karl Ross als Trainergespann der Handballer des ASV Pegnitz. © Foto: Andreas Beil



Beide sind notgedrungen eingesprungen, nachdem sich die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Günther Atzenbeck vergeblich bemüht hatten, einen Übungsleiter zu finden, der nicht aus dem Verein kommt. "Wir haben keinen gefunden, auch ehemalige ASV-Handballer haben uns abgesagt", sagt Hans Deinzer. "Deshalb mussten wir nach einer alternativen Lösung suchen und das Training selbst organisieren", so Atzenbeck.

Anfang August übernahmen die beiden Deinzers die Mannschaft. Befürchtungen, dass nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen, haben sich bisher nicht bestätigt. "Momentan ist die Resonanz gut. Im Training sind so acht bis zwölf Leute. Das ist eine ordentliche Beteiligung", meint Hans Deinzer. In der vergangenen Woche seien es im Freitagtraining sogar 13 Mann gewesen, hat Atzenbeck gezählt.

Trainiert wird wie gewohnt am Mittwoch- und Freitagabend in der Christian-Sammet-Halle. Wer möchte, kann zusätzlich in Auerbach bei der dortigen zweiten Mannschaft üben.

Das hat durchaus seinen Sinn, denn ab der Saison 2018/19 werden der ASV Pegnitz und der SV 08 Auerbach eine Spielgemeinschaft bilden. Es gab zwar Überlegungen, bereits zu der aktuellen Saison eine SG auflaufen zu lassen, aber die Spieler des ASV sprachen sich Anfang des Jahres dafür aus, noch eine Runde mit einer eigenen ASV-Mannschaft zu spielen.

Dass, wie es verschiedentlich hieß, der Spielbetrieb eingestellt werde, verneint Günther Atzenbeck: "Es ist nie auf der Kippe gestanden."

Hans Deinzer rechnet sich nicht allzu viel aus: "Unser Ziel ist der Klas-senerhalt. Wir haben keinen Erfolgsdruck." Dennoch geht er ernsthaft in die Saison. "Wir wollen über unsere Schnelligkeit zum Erfolg kommen." Das große Manko ist, dass der Rückraum sehr ausgedünnt ist.

Johannes "Jojo" Deinzer, der in den vergangenen Jahren von ständigen Schulterverletzungen geplagt wurde, wird nicht mehr als Spieler aushelfen. Mit dem wuchtigen Johannes Förster, der aus beruflichen Gründen längere Zeit in Neuseeland tätig ist, fehlt ein zweiter wichtiger Mann in der zweiten Reihe. Mit Oldie Thomas Hagen rechnet Hans Deinzer nicht mehr, zumal er Wert darauf legt, dass diejenigen "Akteure spielen, die auch im Training sind". Da werde man dem ein oder anderen das Vertrauen schenken müssen, die zuletzt nicht so zum Zuge gekommen seien. Etwa David Bradl, dem Hans Deinzer "super Bewegungen im Eins-gegen-eins-Spiel" attestiert. "Ihm fehlt nur das Selbstvertrauen."

Talente aus der A-Jugend

Mit Kreisläufer Julius Traßl und Linksaußen Christian Rosam sind zwei Talente aus der A-Jugend ins Männerteam aufgerückt. "Die machen sich gut", hat Atzenbeck festgestellt. "Wir wollen die Jugend fordern und fördern. Sie soll ihren Spiel-anteil bekommen und auch mal einen Fehler machen dürfen", sagt Dein-zer.

Wo es noch hapert, ist im Tor. Dort hält Routinier Boris Escher allein die Stellung. Notfalls müsse ein Feldspieler ins Tor", so Deinzer, der hofft, noch einen zweiten Schlussmann zu finden.

Hans und Johannes Deinzer werden ihre Trainertätigkeit bis zum Ende der Saison ausüben. Dann werden die Karten neu gemischt. Pegnitz und Auerbach werden erstmals im Männerbereich eine gemeinsame Mannschaft bilden, nachdem es in den vergangenen Jahren im Jugendbereich schon gut geklappt hat. Welche Teams sich ergeben, könne man derzeit noch nicht sagen, so Atzenbeck, dem es wichtig ist, dass der Nachwuchs bei der Stange gehalten wird und alle, die wollen, weiterspielen können. Auch in welchem Spielkreis die Mannschaft antreten wird — Oberfranken oder Ostbayern — steht noch in den Sternen.

"Erst einmal müssen wir die kommende Saison so gut wie möglich überstehen", betont Atzenbeck.

ZDer ASV Pegnitz startet am Sonntag um 17 Uhr (Universitätssporthalle) bei HaSpo Bayreuth III in die Punkterunde der Bezirksliga Oberfranken.

