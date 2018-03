Opel auf A9 "geschnitten": 10.000 Euro Schaden

Polizei sucht Fahrer eines dunklen VW Golf - Nach Unfall einfach weitergefahren - vor 38 Minuten

PLECH - Die Polizei sucht einen flüchtigen Golf-Fahrer, der auf der Aut0bahn bei Plech einen anderen Verkehrsteilnehmer "geschnitten" hat. Beim Folgeunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Ein 59-jähriger Opel-Astra-Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der mittleren Fahrspur der A9 in Richtung München unterwegs, als er von einem noch unbekannten dunklen VW-Golf "geschnitten" wurde, der von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechselte. Der Opelfahrer zog nach links und touchierte hier einen neuwertigen Audi A5. Der 41-jährige Audi-Fahrer hatte die brenzlige Verkehrssituation bemerkt und konnte sein Fahrzeug kontrolliert in der Spur halten.

Der VW-Golf fuhr davon und entfernte sich dabei unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gesucht wird nun von der Polizei nach dem flüchtigen VW-Golf. Zeugen des Vorfalls werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2330 zu melden.

