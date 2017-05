Opel brennt aus: Vier Verletzte nach Unfall bei Kemnath

Autofahrer übersieht vor ihm abbiegendes Fahrzeug

WIRBENZ - Ein Opel stand am Sonntagmittag auf der B22 voll in Flammen. Der Autofahrer übersah ein linksabbiegendes Fahrzeug vor sich und krachte anschließend noch in den Gegenverkehr. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Auf der B22 zwischen Bayreuth und Kemnath übersah am Sonntagnachmittag ein Opel-Fahrer einen vor ihm abbiegenden Skoda, krachte mit seinem Wagen von hinten in das Fahrzeug und danach in einen entgegenkommenden Kia. Der Opel fing Feuer und brannte völlig aus. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer.



Eine Kettenreaktion führte am Sonntagmittag zu einem Unfall mit vier Verletzten. Laut Polizeiangaben hat ein Fahrer eines Opel gegen 12 Uhr auf der B22 in Richtung Kemnath nahe Wirbenz einen vor ihm abbiegenden Skoda übersehen. Der Opel krachte von hinten in das Heck des Skodas und stieß anschließend mit einem entgegenkommenden Kia zusammen.

Der Opel fing Feuer und brannte völlig aus. Fahrer und Beifahrer des Opel erlitten wie auch der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kia wurde schwer verletzt.

Die Straße war zweitweise gesperrt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 20.000 Euro.