Opel Meriva in Auerbach zerkratzt

vor 3 Stunden

AUERBACH - In der Zeit von Dienstag, 9. Januar, um 21.45 Uhr, bis Mittwoch, 10. Januar, um 9 Uhr, wurde in Auerbach in der Johann-Strauß-Straße ein Fahrzeug beschädigt, das in einer Grundstückseinfahrt parkte.

Eine bisher unbekannte Person zerkratzte die Beifahrerseite des Pkw Opel Meriva auf einer Länge von etwa drei Metern. Die Schadenshöhe dürfte zwischen 500 und 1000 Euro liegen. Die Polizei Auerbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (09643)9204-0.

