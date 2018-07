Open Air am Waischenfelder Stadtparkett

Musikalisches Potpourri bei "So klingt’s bei uns in Waischenfeld" — Chöre begeistern mit Internationalem - vor 52 Minuten

WAISCHENFELD - Welche Stärken Waischenfeld in Bezug auf Gesang und Musik hat, zeigte am Freitagabend einmal mehr die Veranstaltung "So klingt’s bei uns in Waischenfeld".

„So klingt’s bei uns in Waischenfeld“ 2018: Im Bild ist die Chorgemeinschaft Waischenfeld-Oberailsfeld bei ihrem Auftritt mit ihrem Dirigent Michael Forster (links) zu sehen. © Foto: Dieter Jenß



200 Besucher wurden auf dem Stadtparkett neben dem Baderhaus, das sich immer mehr als idealer Standort für dieses Open Air erweist, vielseitig unterhalten. Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt es den Musikwettbewerb in der Stadt, den der Gesangverein Waischenfeld, der eine Chorgemeinschaft mit dem Kirchenchor St. Burkard Oberailsfeld bildet, zusammen mit der Tourist-Information Waischenfeld ausrichtet.

Bühne für alle

Begonnen hat alles, so Adolf Hofmann, Vorsitzender des Gesangvereins und Moderator an dem Abend, mit der im Verein geborenen Idee "alle, die in Waischenfeld singen und musizieren, auftreten zu lassen". Bewusst werde seitdem der Faktor Geld ausgeklammert, so Hofmann, der auch Leiter des Tourismusbüros der Stadt ist. Alle Mitwirkenden machten ohne Gage mit. Es wird auch kein Eintritt verlangt.

War zu Beginn der Veranstaltungsreihe der Burghof noch Ausrichtungsort, folgten danach das Kolpinghaus und das Freibad. Vor zwei Jahren gab es dann erstmals ein Open Air auf dem Stadtparkett. Allerdings fehlte dieses Mal aus organisatorischen Gründen der Musikverein, dessen Nachwuchskünstler in den zurückliegenden Jahren die Veranstaltung bereichert haben. Dennoch kamen die Besucher – unter ihnen auch viele Urlauber – auf ihre Kosten. Die Chorgemeinschaft Waischenfeld-Oberailsfeld mit ihrem musikalischen Leiter Michael Forster trug zunächst mit "Intrade a cappolla" und "Komm’ ein bisschen mit nach Italien", aus dem Film "Bonjour Kathrin" zum abwechslungsreichen Programm bei. Es folgten unter anderen noch "Ich war noch niemals in New York" sowie ein Volkslied aus Israel und "Sternennacht".

Monika Reinwand vom Gesangverein, die auch die Bewirtung der Gäste mit organisiert hat, nahm die Gelegenheit wahr und rief Interessierte dazu auf, sich für den Chorgesang zu begeistern: "Wir heißen alle herzlich willkommen".

Preisträger in den Reihen

Eines der Waischenfelder Aushängeschilder ist die rein männliche A-Capella-Gruppe "Belcanto Vocale", die Kulturförderpreisträger des Landkreises, mit ihrem Leiter Adolf Hofmann. Mit "Gitarren klingen leise durch die Nacht" über "Der Jäger aus Kurpfalz" bis hin zu "Aber dich gibt’s nur einmal für mich" zeigten die Männer ihr außergewöhnliches gesangliches Können und Repertoire, das humorvoll Peter Dahl ankündigte.

Aber auch Liedermacher sind in Waischenfeld zu Hause. Zu ihnen gehören Wastel Kauz und Dieter Pöhner. Als Duo verstand es Kauz, mit seinem Mitstreiter originelle Lieder wie "Dorfschand" oder "Die andern sind dran Schuld" zum Besten zu geben. Pöhner, der zugleich Sänger bei Belcanto Vocale ist, bekam für sein Lied "Seminar", in dem er seine Erfahrungen bei einem "Aussteigerseminar" wiedergab, begeisterten Beifall.

DIETER JENß