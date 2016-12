Orchideen-Paradies bei Betzenstein soll erhalten werden

Höchste Popularität in Oberfranken: FFH-Gebiet bei Betzenstein ist 63 Hektar groß - vor 2 Stunden

BETZENSTEIN - Der Frauenschuh, die unter strengstem Naturschutz stehenende Orchidee, fühlt sich südwestlich der Stadt wohl. Nicht nur deshalb sind neun Gebiete in der Nähe von Reipertsgesees, Hetzendorf oder Waiganz in einer Größe von rund 63 Hektar zu Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH) ausgewiesen worden.

Mit Hilfe eines Management-Plans (siehe Foto) soll das FFH-Gebiet bei Betzenstein erhalten werden. © Klaus Trenz



Artenreiche Laubmischwälder mit seltenen Baumarten wie Eisbeere und Maulbeere sowie die Vorkommen von Waldorchideen haben die Naturschutzbehörden und die Fachleute, die die FFH-Gebiet kartieren, beeindruckt. „Der Frauenschuh hat hier mit Abstand die höchste Population in Oberfranken“, sagt Klaus Stangl, Leiter des regionalen forstlichen Kartierteams am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth. „Wir finden hier eine Fülle von Waldorchideen wie man sie sonst nicht findet.“

Gestern überreichten Forstoberrat Matthias Huttner, Gebietsbetreuer für Natura 2000-Gebiete am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth, und Forstdirektor Stangl, den fertiggestellten Managementplan für das Natura 2000-Gebiet „Wälder südwestlich Betzenstein“ an die Stadt Betzenstein und an die Naturschutzbehörden bei der Regierung von Oberfranken und beim Landratsamt Bayreuth. Der vorliegende Managementplan soll einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des Gebiets leisten. In ihm werden jene Maßnahmen aufgezeigt, die notwendig sind, um das Gebiet, wie von der Europäischen Union gefordert, in einem guten Zustand zu erhalten.

Im April und im Herbst dieses Jahres hat man sich mit den betroffenen Waldbesitzern getroffen. „Wir wissen, dass die FFH-Gebiete nicht beliebt sind und uns bläst manchmal der Wind ins Gesicht“, sagt Stangl. Weil die Waldbewirtschaftung nachhaltig erfolgen muss und meist in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde. Bürgermeister Claus Meyer sieht da keine großen Probleme kommen. Dass dort die Natur intakt scheint, „zeigt, dass die Leute verantwortlich mit den Flächen umgegangen sind“. Und das sollen sie nach den FFH-Richtlinien weiterhin tun. „Das heißt, den Wald sanft gestalten“, sagt FFH-Planer Roger Sauter.

Der Wald darf nicht zu dicht wachsen soll aber auch nicht zu sehr freigestellt werden. Der Frauenschuh liebt den Halbschatten — eine halblichte Waldstruktur. Als notwendige Maßnahmen erachte man, dass auf Aufforstungen mit Nadelhölzern wie Fichte oder der Douglasie verzichtet wird. Wünschenswert wäre, so Sauter, wenn man einen Schritt weitergeht: Tothölzer oder Biotopbäume, die Tieren Wohnraum bieten, stehen zu lassen. „Im Prinzip geht es nur darum, den Wald weiterhin so zu bewirtschaften, wie bisher“, sagt Stangl: „Wer in einem FFH-Gebiet drin ist, hat auch einen Vorteil.“ Man komme beispielsweise leichter an Fördergelder des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms (VPN), die als Erschwernisausgleich gelten, heran.

Der Plan mit den FFH-Gebieten kann im Rathaus dauerhaft eingesehen werden. Was man nicht zeigt, sind die genauen Standorte der Frauenschuhvorkommen. Spaziergänger und Fotografen werden gebeten, die Orchideen nicht niederzutrampeln, sondern von den Wegen aus zu betrachten.

KLAUS TRENZ