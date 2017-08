Ordnungshüter wurden gebissen und getreten

14,2 Prozent mehr Fälle von Gewalt gegen oberfränkische Polizisten — Drei versuchte Tötungsdelikte gegen Beamte im Einsatz - vor 5 Stunden

BAYREUTH - Insgesamt 604 Fälle von Gewalt registrierte das Polizeipräsidium Oberfranken 2016 gegen Polizisten. Dies stellt nach zwei Jahren wieder eine Steigerung um 14,2 Prozent dar. 2020 Ordnungshüter waren davon betroffen, rund 190 Beamte erlitten bei den Angriffen zum Teil schwere Verletzungen. Nahezu täglich werden oberfränkische Polizisten von Straftätern beleidigt, körperlich oder gar mit Waffen angegriffen.

Selbst Standardkontrollen der Polizei und die Frage nach dem Ausweis können in gewalttätige Auseinandersetzungen eskalieren. Mehr Angriffe auf Polizisten registrierte auch das Polizeipräsidium Oberfranken. © Archivfoto: Steffen Kugler/dpa



Selbst Standardkontrollen der Polizei und die Frage nach dem Ausweis können in gewalttätige Auseinandersetzungen eskalieren. Mehr Angriffe auf Polizisten registrierte auch das Polizeipräsidium Oberfranken. Foto: Archivfoto: Steffen Kugler/dpa



Die Aggression gegen Polizisten verdeutlicht auch die fast gängige Bilanz eines Wochenendes, wie dem vergangenen. Drei Beamte erlitten Verletzungen und wurden teils massiv beleidigt.

Am Sonntag, 27. August, ging in den Morgenstunden bei der Inspektion Bamberg-Stadt die Mitteilung über aggressive Skateboard-Fahrer ein, die Passanten verprügeln wollen. Die jungen Männer fuhren auf der Straße rücksichtslos über rote Ampeln, so dass es zu gefährlichen Verkehrssituationen kam. Als ein Diensthundeführer die Männer kontrollieren wollte, leistete ein Täter Widerstand und ein zweiter junger Mann griff den Beamten an. Es kam zu Tätlichkeiten durch einen dritten Skater. Ein Beamter wurde dabei verletzt.

Schlag ins Gesicht

Am späten Samstagabend rückte eine Streife in Neustadt/Coburg nach Rödental aus, da es offenbar zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen war. Die Ordnungshüter stellten die Tatverdächtigen, zwei jungen Männer und eine Frau, in der Nähe, worauf die Gruppe die Beamten angriff. Ein 22-Jähriger schlug einem der Polizisten ins Gesicht und leistete auch am Boden noch Widerstand. Dabei erlitt der Beamte an mehreren Körperstellen Verletzungen. Der 22-Jährige spuckte zudem während des Transports im Dienstauto mehrfach um sich. Bei der staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme in der Inspektion leistete der aggressive junge Mann erneut Widerstand. Der verletzte Beamte war nicht mehr dienstfähig.

Völlig uneinsichtig zeigte sich ein britischer Staatsbürger am Samstagmorgen, kurz nach 5.15 Uhr, im Bamberger Norden. Der Mann setzte sich unerlaubt in ein kurzzeitig verlassenes Taxi. Bei der Rückkehr des Fahrers verständigte dieser die Polizei. Nachdem es den Beamten gelungen war, den Briten zum Aussteigen zu bewegen, wollten die Polizisten die Identität des Mannes feststellen, der dauerhaft eine Bierflasche aus Glas mit erhobener Hand über der Schulter hielt. Mit der Überprüfung war der 26-Jährige nicht einverstanden und versuchte, einen Beamten mit der Hand im Gesicht zu verletzen. Als er daraufhin zu Boden gebracht wurde, wehrte er sich massiv und beleidigte die Polizisten andauernd mit Kraftausdrücken, bis er schließlich in eine Arrestzelle kam. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

241 Mal — eine Steigerung um zehn Prozent — mussten sich Polizisten im Vorjahr von ihrem Gegenüber teilweise massive Beleidigungen anhören. Die Anzahl der Körperverletzungsdelikte stieg zum Vorjahr um 34 auf 212 Taten. Verglichen mit dem Jahr 2010 entspricht der Stand bei den Beleidigungen nahezu einer Verdoppelung.

Im Deliktsbereich "Widerstand" mussten sechs Fälle mehr, insgesamt 91 Straftaten, verzeichnet werden. 2016 mussten sich drei Personen wegen versuchten Tötungsdelikten gegen Polizeibeamte verantworten. Die Anzahl der gefährlichen Körperverletzungen sank um einen Fall auf 22 Straftaten.

Die meisten Angriffe auf Polizisten ereignen sich im öffentlichen Raum, auf Straßen, Wegen und Plätzen. Hier ist im Vergleich zu 2015 mit 250 Fällen erneut eine Steigerung, auf 292 Fälle, festzustellen. An privaten Örtlichkeiten, wie Wohn-, Haus- und Gartenbereich, blieb mit 116 Straftaten, die Anzahl so gut wie gleich. Bei Vorfällen in Polizeidienststellen stieg die Zahl der Straftaten um drei. Der Anteil der Fälle in Gaststätten/Diskotheken stieg um fünf auf 18.

Nach wie vor kommt es zur Nachtzeit sowie am Wochenende zu den meisten Übergriffen auf Beamte.

Zoff bei Ausweiskontrolle

Gewalt gegen Polizeibeamte steht in der Regel in unmittelbarem Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen. Oftmals sind diese nur geringfügig, wie beispielsweise Identitätsfeststellungen oder Sachverhaltsklärungen. Dennoch werden den Beamten bereits dabei immer öfter Respektlosigkeit und Aggression entgegengebracht. Bei den 604 registrierten Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte wurden 543 Tatverdächtige ermittelt. Von diesen Personen waren 472 männlich (87 Prozent). 71 waren weiblich (13 Prozent). Die meisten Täter waren Deutsche: 456 Personen (84 Prozent).

Bei über dreiviertel der Täter, 417 Personen, stellte sich der Einfluss von berauschenden Mitteln heraus. Bei fast 82 Prozent, war dies Alkohol, der immer noch als Aggressionsverstärker "Nummer 1" gilt. Drogen und Medikamente wurden in 35 Fällen festgestellt. 41 Mal konnten bei der Tatausführung sowohl Alkohol als auch Drogen und Medikamente nachgewiesen werden.

In einem Fall stellten Polizisten eine Person mit einer scharfen Schusswaffe fest. Zweimal setzte das polizeiliche Gegenüber eine Hieb- oder Stichwaffe ein, zweimal drohte es damit und in einem Fall wurde eine derartige Waffe bei einer Person festgestellt.

In 96 Fällen erfolgten Übergriffe durch Schläge mit der Hand oder Faust und 116 Mal durch Treten. 16 Mal wurde ein Kopfstoß ausgeführt und in 22 Fällen wurden Beamte gebissen. Insgesamt setzten Personen in sieben Fällen Fahrzeuge gegen die Ordnungshüter ein. Es kam zu drei versuchten Tötungsdelikten gegen Polizeibeamte.

Blutende Kopfwunde

Nach den Faschingsfeiern im Februar 2016 in Weismain gerieten zwei erheblich alkoholisierte Lebensgefährten in Streit. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung umklammerte der aggressive mit einer blutenden Kopfwunde verletzte Tatverdächtige den Geschädigten in der verwüsteten Wohnung. Ein Beamter forderte den Beschuldigten auf, sein Opfer loszulassen. Als der Mann dem nicht nachkam, griff der Polizist den Geschädigten worauf der Täter versuchte, den Beamten in die Genitalien zu treten.

Randale auch im Rettungswagen: Der Täter sollte auf der Trage fixiert werden. Dabei trat und schlug der Mann um sich und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Der Beschuldigte selbst ist an Hepatitis C erkrankt. Glücklicherweise erfolgte keine Ansteckung. Eine Polizistin wurde beim Widerstand verletzt und musste den Dienst abbrechen. Bei allen Beamten wurde die Kleidung mit Blut verunreinigt.

Im Oktober 2016 riefen Rettungssanitäter in Hof anlässlich eines Einsatzes dringend um Unterstützung durch die Polizei. Der Rettungsdienst wollte einen 37-jährigen Hofer, der seinen Suizid angedroht hatte, medizinisch versorgen. Der stark alkoholisierte Mann war absolut uneinsichtig und leistete massive Gegenwehr.

Angriffe abgewehrt

Die hohen Fallzahlen belegen, dass inzwischen im polizeilichen Alltag stets mit einem erhöhten Gefahrenpotenzial gerechnet werden muss. Dass die oberfränkischen Polizeibeamte tätliche Übergriffe trotz ihrer hohen Anzahl überwiegend abwehren konnten, beziehungsweise die Angriffe oftmals glimpflich ausgingen, ist nicht zuletzt auch den aufwändigen Aus- und Weiterbildungsmodulen im Bereich des polizeilichen Einsatztrainings zu verdanken, so die Einschätzung der Polizeiführung.

Als Maßstab gilt, in unterschiedlichen Einsatzsituationen das mögliche Konflikt- und Gewaltpotenzial rechtzeitig zu erkennen, um im Ernstfall angemessen darauf reagieren zu können.

Grundsätzlich ist es das vorrangige Ziel eines jeden Polizeibeamten , Konflikte nach Möglichkeit mit Mitteln der Kommunikation zu lösen.

nn