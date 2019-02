Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Prunksitzung der Auerbacher Faschingsgesellschaft In Auerbach hatten am Samstagabend ab 19.11 Uhr die Narren das Zepter in der Hand. Die Faschingsgesellschaft zelebrierte ihre Prunksitzung. Der Sitzungspräsident der Faschingsgesellschaft Auerbach, Daniel „Danny“ Schuster trat bei der ersten Prunksitzung am Samstag mehrmals auf das Gaspedal. „Manege frei“ hießt es für die über 100 Aktiven auf der Bühne des Kolpingsaals und für ein Publikum in bester Faschingslaune.

Närrisches Feuerwerk bei der Prunksitzung in Gößweinstein - so feierte der Narrenkübel Ein närrisches Feuerwerk zündeten die rund 100 Akteure während den beiden Prunksitzungen der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein am Wochenende im Gößweinsteiner Pfarrzentrum. Die sieben eigenen Garden und Tanzgruppen und die beiden Tanzmariechen boten überragende Garde- und Showtänze auf höchstem Niveau. Für oft schallende Gelächter im Publikum sorgten die vielen Mitwirkenden zahlreichen Sketche in einen in keiner Phase langweiligem Programm bis kurz nach Mitternacht.

Vor 50 Jahren Großmanöver Reforger I im "Kalten Krieg" In den Zeiten des "Kalten Kriegs" zwischen Ost und West waren alljährliche Großmanöver an der Tagesordnung. Hierzu wurde, beginnend mit Reforger I vor genau 50 Jahren, bis in die 90-er Jahre hinein die Region um Pegnitz und Auerbach einschließlich der Fränkischen Schweiz regelmäßig zum Truppenübungsplatz. Bei Reforger I 1969 wurden rund 17.000 Soldaten aus den USA eingeflogen. Mit Panzern, Hubschraubern und schweren Lastwagen bezogen sie in Wald und Flur Stellung, wobei sie auf dem weichen Untergrund immense Schäden anrichteten. Ziel war, gegenüber dem Warschauer Pakt die Verteidigung der Bundesrepublik zu demonstrieren.