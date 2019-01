Ortlesbrunn: Investor hofft auf sonnige Zeiten

Ein etwa 7,5 Hektar großes Sondergebiet für Photovoltaik-Anlagen soll oberhalb des Ortsteiles entstehen - vor 38 Minuten

AUERBACH/ORTLESBRUNN - Ein etwa 7,5 Hektar großes Sondergebiet für Photovoltaik-Anlagen soll oberhalb des Ortsteils Ortlesbrunn entstehen. Nach der öffentlichen Auslegung hatten die Bürger keine Einwände. Einige Bedenken kamen von Behörden.

In und um Ortlesbrunn wird schon viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugte. Es gibt bereits viele Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern und die Windräder bei Hagenohe. Zudem existiert eine Biogasanlage zur Nahwärmeversorgung. Nun kommt noch eine Photovoltaik-Freifläche dazu. © Wolfgang Fetsch



Landschaftsarchitekt Wolfgang Fetsch hatte viel Arbeit damit, die zahlreichen Anregungen zusammenzufassen, mit Fotos und Skizzen zu ergänzen und dem Stadtrat als "handliches Geheft" mit fast 100 Seiten zur Beschlussfassung an die Hand zu geben. In der Sitzungsvorlage waren nicht nur die Bedenken aus der Behördenbeteiligung ausführlich dargelegt, sondern auch der Umweltbericht und die artenschutzrechtliche Beurteilung. Darin ist unter anderem nachlesbar, welche Vogel-, Käfer- Gräser- und Blumenarten auf der Baufläche vorkommen und ob diese besonders geschützt sind. Die 100 Seiten aus dem Architekturbüro sind papierlos, da die Stadtratsunterlagen in Auerbach seit längerem elektronisch in das so genannte Ratsinformationssystem eingespeist werden.

Im Mai 2018 war die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die Ausweisung eines Sondergebietes für Photovoltaikanlagen auf Flurnummer 533 der Gemarkung Gunzendorf vom Stadtrat beschlossen worden. Vorangegangen war eine Überprüfung, welche Flächen überhaupt für Photovoltaikanlagen in Frage kommen. Ab Mitte November bis Mitte Dezember hatten Bevölkerung und Behördenvertreter aus 37 Ämtern beziehungsweise Fachabteilungen die Möglichkeit, sich zu äußern.

Vier Einwendungen

Die Landschaftsarchitekten mussten auf sieben Hinweise und vier Einwendungen eingehen. Nicht einverstanden waren das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege sowie die Abteilungen Bauamt, Naturschutz und Immissionsschutz am Amberg-Sulzbacher Landratsamt.

Der Themenbereich "Immissionsschutz" sei nicht ausreichend dargestellt, meinte die Fachabteilung. Lichtemissionen in Form von Blendwirkungen durch Reflexion des Sonnenlichts können nicht ausgeschlossen werden. Auch Lärmemissionen durch die Wechselrichterstationen seien möglich. Die technischen Anlagen werden daher mit Schallschutz gebaut. Eine Blendwirkung auf das tiefer gelegene Dorf schließt der Planer aus.

Die Naturschutz-Fachleute waren mit dem Bebauungs- und Grünordnungsplan und der durchgeführten artenschutzrechtlichen Prüfung einverstanden. Diskussionsbedarf gab es bei der Ausgleichsfläche. Die Umwandlung von Nadelwald zu Laubwald könne nicht mit einem Kompensationsfaktor von 1,0 bewertet werden, sondern lediglich mit 0,8.

Dies ist nicht so schlimm, da die Ausgleichsflächen ohnehin etwas größer sind als die nötigen gut 13000 Quadratmeter. Das Bauamt bittet um eine genaue Ausführung zur Stacheldraht-Einzäunung. Laut Planer sei Stacheldraht gar nicht geplant. Die Begrenzung soll durch Hecken erfolgen. Das Landesamt für Denkmalpflege legt Wert darauf, dass während der Bauzeit entdeckte Bodendenkmäler beim Amt gemeldet werden.

Bernd Scheller, Energiebeauftragter im Stadtrat, bezeichnete Ortlesbrunn als vorbildlichen Ortsteil. Es gebe bereits viele PV-Anlagen auf Hausdächern, eine Biogasanlage zur Nahwärmeversorgung und die Beteiligung an den Windrädern bei Hagenohe. Nun komme noch eine PV-Freifläche hinzu. "Ortlesbrunn ist ein Energiedorf. So stelle ich mir die Energiewende vor", betonte der Stadtrat der Grünen. Holger Eckert (FW) hätte die PV-Anlage persönlich lieber auf einer Brach- als auf einer Grünfläche gesehen, laut Voruntersuchungen sei es aber der bestmögliche Standort.

Im 40-seitigen Umweltbericht vermisse er einen Hinweis auf Folgen für die Glasflächen durch "donnernde Schläge", spielte Eckert auf den extremen Schießlärm zur Wochenmitte an. Maria Regn (CUU) meinte, dass die Anlage gut in die Hanglage passe und auch die optische Abtrennung durch Hecken sinnvoll sei.

Frage nach dem Rückbau

Herbert Appl (CSU) fragte nach dem Investor und ob dieser wohl auch den Rückbau übernehmen werde, wenn die Anlage irgendwann wieder weg soll. Die Rückbauverpflichtung ist in den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan geregelt. Den Bauantrag habe eine GmbH gestellt, ergänzte Bürgermeister Joachim Neuß.

Die Würdigungen des Architekturbüros wurden vom Stadtrat einstimmig beschlossen. Ebenso unisono wurde die Änderung des Bebauungsplanes in der vorliegenden Fassung als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan mit den darauf enthaltenen Festsetzungen, Hinweisen sowie Vorschriften, die Begründung und der städtebauliche Vertrag zum Bebauungsplan wurden Bestandteil dieser Satzung.

BRIGITTE GRÜNER