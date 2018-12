"Oscar" des Pegnitzer Gnadenhofs vergeben

Dreistündige Weihnachtsfeier für Engagement von Aktiven — Kuh-Altersheim und Rettung für Pferde vor dem Schlachthof - vor 40 Minuten

PEGNITZ - Gut gefüllt war die Wiesweiherhalle bei der Weihnachtsfeier des "Gnadenhof Fränkische Schweiz". Es waren allesamt Tierfreunde, die hier von Gründerin Monika Pracht begrüßt wurden. Sie erlebten in den drei Stunden viel: Eine Spendenübergabe, viele Ehrungen und etliche Berichte zum Tierschutz, wie dieser heuer auf den drei Einrichtungen praktiziert wurde.

Stefanie und Oliver Schreier (Mitte) sind per Zufall zu Säulen des Gnadenhofs geworden. Hier mit einem goldenen Oscar gewürdigt von Monika Pracht und ihrer Tochter Daniela (re.). © Foto: fca



Wie viele Helfer der Gnadenhof hat, zeigte sich allein beim Gestalten dieses Tages. Ingrid Gebhard vom "Marktteam" war dabei, und Dagmar und Nadine Knauer als Bäckerinnen. Sie verschicken auch den neuen Gnadenhofkalender. Die Geschwister Anna und Daniel Zeitler aus Kirchenthumbach spielen als Musikanten auf, Nina und Uli Zeitler sind Standbetreuer. Monika Pracht ehrte später noch den Nürnberger Künstler Walter Bauer mit einem "Oscar". Dieser hatte die Kalenderbilder gemalt. Er sagte: "Ich bin heimisch geworden auf dem Gnadenhof und werde dort langsam Vegetarier, was meine Frau Jahrzehnte lang nicht geschafft hat."

Frederking ausgezeichnet

Pracht zeichnete auch Reinhard Frederking aus, der das "Kuh-Altersheim" in Nemschenreuth betreut — und zum Veganer wurde, als er dort dem ersten Kalb zur Geburt verhalf. Weiter hob sie die Mitarbeiter Steffi Schuster, Claudia Nicklas, Nina Zeitler, Alexander Spieß, Christian Neese und Werner Volkart hervor. Sie stellte auch Angelika und Thomas Stadlinger heraus, die in Nürnberg für Tierschutz- und Mitweltpädagogik da sind und jetzt einen Tierschutzfilm ihrer Jugendgruppe "Anima" zeigten, den Grundschüler gedreht hatten.

Deren Schlussappell lautete: "Mitgefühl leben." Denn schon Albert Schweitzer sagte, dass jeder Mensch irgendwo etwas Leid beenden kann.

Pracht war beeindruckt von der Durchsetzungskraft der nächsten Oscar-Preisträgerin, Karingard Vangerow aus Kastl. Einst im Umweltministerium beschäftigt, nützt sie heute im Ruhestand ihr Ämterwissen, um Tierschutzgesetze voranzubringen - aktuell nicht nur für die bessere Unterstützung von Tierheimen, sondern auch von Gnadenhöfen.

Sie stand zudem hinter einer großen Aktion des Gnadenhofs in Kemnath in diesem Frühjahr, wo Bürgermeister Werner Nickl die Spenden von Kreis, Bezirk und Landratsamt überbrachte.

Medikamente überreicht

Monika Pracht hob weiter den oscarwürdigen Einsatz von Stefanie und Oliver Schreyer aus Nürnberg hervor. Oliver Schreyer, der Leiter des Personalmanagements eines großen Konzerns ist, erläuterte selbst, wie er nach dem Tod seines Pferdes an den Gnadenhof geriet: Sein Tierarzt riet ihm, übrige Medikamente und Utensilien nach Horlach zu geben.

Dort bekam er mit, wie gerade eine Friesenstute zurück in ein gutes Leben gebracht wurde. Zuvor hatte die Stute 15 Jahre lang geduckt in einem kleinen Stall stehen müssen. Er wurde zum Paten dieses Pferdes. Eine Bekannte, Heidi Hartmann, bezahlte einen großen Unterstand. Heute kümmert sich Schreier um das digitale Werben für den Gnadenhof und setzt Projekte in die Medien, um Spenden zu gewinnen.

Tierschicksale im Film

Filmisch aufbereitet war danach der eindrucksvolle Rückblick auf das Gnadenhof-Jahr 2018. Werner Volkart fasste hier zusammen, welche Tiere neu hinzukamen und welche starben. Zum Beispiel traf das Pferd Mistral ein, das oft den Besitzer gewechselt hatte und kurz vor dem Schlachten stand. Und die Stute Flicka musste eingeschläfert werden, die zehn Jahre hier war. Sie wurde damals geholt, weil sie ebenfalls — nach einem Bänderriss — auf dem Weg zum Schlachthof war.

Der Film schloss mit den Worten: "Das Wenige, was du tun kannst, ist viel, wenn du nur irgendwo Schmerz und Angst von einem Wesen nimmst."

Monika Pracht freute sich anschließend, bei der Feier von Claudia Langmeyer und Felix Schindelmann vom Bayreuther Verein "Menschen für Tierrechte" eine Spende in Höhe von 1000 Euro entgegen nehmen zu können.

fca