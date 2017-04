Osterhase wird in Pegnitz vom Winter überrascht

PEGNITZ - Vor einer Woche herrschten in Pegnitz und Umgebung noch Temperaturen über 20 Grad. Bunte Ostereier wurden in T-Shirts im Garten aufgehängt. Doch statt des Osterhasen grüßte am Ostermontag der Schneemann und brachte einige Zentimeter Neuschnee. Bei der Nestersuche draußen war die Winterjacke Pflicht.

Eiskaffee im Schnee? Vor einer Woche gab es am Pegnitzer Marktplatz vor dem alten Rathaus noch Eiskugeln oder Kaffee in der Sonne. Foto: Kerstin Goetzke



Auf den Schneefall hatte sich die Autobahnmeisterei schon vorbereitet. Einsatzleiter Wolfgang Batz erklärt auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten, dass am Ostermontag ab vier Uhr morgens jeweils fünf Arbeiter im Schichtdienst tätig waren. "Ich habe mir vorab schon immer wieder den Wetterbericht angehört und habe meine Arbeiter entsprechend eingeplant", erklärt er. Bereitschaft haben er und seine Kollegen "sowieso".

Als gegen Montagmittag dann die Schneefälle in der Region einsetzten hieß es für die Angestellten der Autobahnmeisterei: Fahrbahn räumen und Salz streuen. Und zwar zwischen Hormersdorf und dem Kulmbacher Dreieck — dem Einsatzbereich der Autobahnmeisterei.

Kleine Unfälle

Vermutlich aufgrund der Schneeglätte kam es auch auf den Staatsstraßen zu kleineren Unfällen. Allerdings waren es bis abends "die üblichen Verkehrsunfälle", heißt es seitens der Pegnitzer Polizei. Wer gemäß dem Leitspruch "Winterreifen von Oktober bis Ostern" schon seine Sommerreifen aufgezogen hat und von der Polizei erwischt wird, erhält ein Bußgeld von 60 Euro.

Sollte es wegen fehlender Matsch- und Schneebereifung (M + S-Reifen) zu Verkehrsbehinderungen oder sogar einem Unfall kommen, sind sogar Strafen zwischen 80 und 120 Euro möglich. Zumindest auf der Antriebsachse sollten noch M + S-Reifen montiert sein, bei Allradantrieb auf allen vier Rädern.

Wetter im Rückblick

Neben der richtigen Bereifung waren bei den österlichen Familientreffen vermutlich auch die Temperaturen der vergangenen Osterfeste Thema am Kaffeetisch. "Ein Trend lässt sich nicht ausmachen, weil die Zeitspanne, in welche Ostern in den vergangenen zehn Jahren gefallen ist, zu lang ist", sagt der Hobby-Meteorologe Helmut Strobel aus Pegnitz.

Tatsächlich fand die Nestersuche zuletzt an Ostern 2013 im Schnee statt. Die Temperaturen an Strobels Messstation lagen am Ostersonntag 31. März 2013 zwischen 3,4 und -2,3 Grad Celsius. Im Jahr 2008 war Ostern auf den 23. März gefallen. Damals gab es sogar eine zwölf Zentimeter dicke Schneeschicht.

Vor fünf Jahren lag die Tiefsttemperatur am 8. April sogar bei minus 4,6 Grad. An Ostern 2012 war es laut Strobels Aufzeichnungen kälter als an Weihnachten ein paar Wochen vorher.

Sogar im Jahr davor gab es eine österliche Besonderheit: Die Apfelblüte hatte bereits eingesetzt. "Das ist ein sehr seltenes Ereignis", kommentiert Strobel. Am damaligen Ostersonntag, 24. April, wurde es bis zu 23,4 Grad warm. Wärmer war es nur an Ostern 2009 (12. April) mit 24,0 Grad.

Trotz des Schneefalls am Montag war der April bisher eigentlich zu warm und zu trocken, sagt Helmut Strobel. Er vergleicht die aktuellen Wetter-Daten mit dem langjährigen Mittel aus den Jahren zwischen 1961 und 1990.

KERSTIN GOETZKE