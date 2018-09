Panzerglas vereitelt Einbruchsversuch in Auerbacher Schmuckgeschäft

Inhaber Jürgen Lindner erfuhr durch einen Anruf von seinem kaputten Schaufenster — Polizei geht von drei Schlägen mit einem Vorschlaghammer aus

AUERBACH - "Habt ihr euer Schaufenster schon gesehen?" Durch eine Handymitteilung erfuhr Jürgen Lindner am Sonntagmorgen, dass die Scheibe seines Schmuckgeschäfts schwer lädiert wurde. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.

Jürgen Lindner erlebte am Sonntagmorgen nach einem Einbruchsversuch im Schmuckgeschäft eine unangenehme Überraschung. Foto: Brigitte Grüner



"Vandalismus war das sicher nicht. Das waren gezielte Schläge", meint der Geschäftsmann und ist sich bei dieser Einschätzung mit der ermittelnden Polizei einig. Vier laute Schläge hat Gertraud Lindner, die über dem Laden wohnt, um 3.50 Uhr in der Nacht auf Sonntag gehört. Dass diese von einem Einbruchsversuch stammten, ahnte sie nicht.

Bei einem Blick auf den Unteren Markt sah sie vier junge Männer in Höhe der Fahrradständer vor dem Geschäft. Diese werden jetzt von der Polizei als Zeugen gesucht, ebenso wie zwei weitere Personen, die etwa zur gleichen Zeit mit ihrem Fahrrad durch die Innenstadt fuhren. Die Beamten gehen davon aus, dass der bislang unbekannte Täter dreimal — vermutlich mit einem Vorschlaghammer — gegen die Panzerglasscheibe geschlagen hat. Die Scheibe wurde hierbei beschädigt; der Täter gelangte jedoch nicht an den ausgestellten Schmuck.

An der Scheibe entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro, so die Polizei. Offenbar ließ der Täter von weiteren Schlägen ab, da er vermutlich durch die Spätheimkehrer gestört wurde.

Bei der Renovierung des Schmuckgeschäfts im Jahr 1994 wurde ein Verbund-Sicherheitsglas der Stufe B2 eingebaut, erinnert sich der Inhaber. Dieses meist als Panzerglas bezeichnete Material hielt dem Einbruchversuch weitgehend stand, kleinere Splitter fielen allerdings nach innen in die Auslage. Noch am Sonntagnachmittag wurde das Schaufenster ausgeräumt und bei einem örtlichen Handwerker eine neue Scheibe bestellt. Baldmöglichst wird Jürgen Lindner nach den Erfahrungen dieses Wochenendes auch eine Alarmanlage installieren lassen.

Die Personen, die zur Tatzeit in der Stadt unterwegs waren, und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich an die örtliche Polizei zu wenden und ihre Beobachtungen zu melden. Die Polizeiinspektion ist telefonisch unter (0 96 43) 92 040 zu erreichen.

